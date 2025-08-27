Attacchi a Gaza, 21 morti. Dieci palestinesi muoiono per malnutrizione. Gli appelli del Papa e dei leader europei

Nonostante le pressioni interne, con 350 mila in piazza, ed esterne, con i leader europei, in testa Macron, che chiedono la fine del massacro, il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prosegue l’offensiva su Gaza, che sa sempre più di sterminio pianificato. Questa mattina sono stati 21 i palestinesi uccisi dalle bombe dell’esercito. Il bilancio include 4 civili che aspettavano di ricevere il cibo negli hotspots della discussa Humanitarian Gaza Foundation la fondazione che si occupa della distribuzione degli aiuti gestita da israeliani e contractor americani. E intanto, il ministero della salute della Striscia afferma che 10 palestinesi, tra cui due bambini, sono i morti per fame e malnutrizione nelle ultime 24 ore.

GLI APPELLI

Gli appelli al cessate il fuoco si intensificano. Dopo la pretesta al Festival di Venezia con l’esclusione di due attori giudicati filoisraeliani, risuona potente la voce del Papa che supplica di interrompere le ostilità e di permettere l'ingresso degli aiuti umanitari, e chiede il rispetto dei diritti umani. 'Mi associo alla dichiarazione congiunta dei Patriarchi di Gerusalemme – ha aggiunto Prevost - che ieri hanno chiesto di porre fine a questa spirale di violenza, di guerra e di dare priorità bene comune delle persone'. Oltreoceano, l'inviato Usa Steve Witkoff annuncia che Donald Trump presidierà oggi una "grande riunione" su Gaza a Washington. “Un grande incontro alla Casa Bianca” dice l’inviato, “sotto la guida del Presidente, e stiamo sviluppando un paino molto completo per il giorno dopo” ha detto Witkoff a Fox News, senza fornire ulteriori dettagli.

LE STRATEGIE

Il giornale Times of Israel riporta obiettivi raggiunti e da raggiungere nel quadro di un’offensiva più ampia, che intende conquistare la parte settentrionale della città di Gaza, prendendo di mira le restanti roccaforti di Hamas nell'enclave. Il quotidiano, riferisce che, secondo fonti dell’esercito, sono stata colpite infrastrutture di Hamas sia in superficie che nel sottosuolo e nelle ultime 24 ore le divisioni sul territorio hanno distrutto diversi posti di osservazione che rappresentavano una minaccia per le truppe israeliane. Sono riportate notizie anche su scontri e combattimenti anche a Jabalia e alla periferia di Gaza City nel tentativo di eliminare gli agenti dei gruppi terroristici e smantellare le loro reti. Khan Younis anche è teatro di scontri. La stessa fonte spiega che nella città a sud della Striscia le truppe di Tel Aviv, con il supporto aereo, hanno ucciso diversi agenti e distrutto ulteriori infrastrutture. Inoltre, l’aeronautica ha colpito e ucciso Mahmoud al-Asoud, comandante dell'apparato di sicurezza generale di Hamas.



