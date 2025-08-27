Attacchi a Gaza, 21 morti. Dieci palestinesi muoiono per malnutrizione. Gli appelli del Papa e dei leader europei

Attacchi a Gaza, 21 morti. Dieci palestinesi muoiono per malnutrizione. Gli appelli del Papa e dei leader europei

Attacchi a Gaza, 21 morti. Dieci palestinesi muoiono per malnutrizione. Gli appelli del Papa e dei leader europei

Valentina Iannicelli

27 agosto 2025, ore 12:30

Le proteste fuori e dentro Israele non scoraggiano l'offensiva a Gaza promossa dal primo ministro Netanyahu. L'esercito occupa altre porzioni della Striscia e dichiara di aver ucciso un funzionario di Hamas.

Nonostante le pressioni interne, con 350 mila in piazza, ed esterne, con i leader europei, in testa Macron, che chiedono la fine del massacro, il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prosegue l’offensiva su Gaza, che sa sempre più di sterminio pianificato. Questa mattina sono stati 21 i palestinesi uccisi dalle bombe dell’esercito. Il bilancio include 4 civili che aspettavano di ricevere il cibo negli hotspots della discussa Humanitarian Gaza Foundation la fondazione che si occupa della distribuzione degli aiuti gestita da israeliani e contractor americani. E intanto, il ministero della salute della Striscia afferma che 10 palestinesi, tra cui due bambini, sono i morti per fame e malnutrizione nelle ultime 24 ore.

GLI APPELLI

Gli appelli al cessate il fuoco si intensificano. Dopo la pretesta al Festival di Venezia con l’esclusione di due attori giudicati filoisraeliani, risuona potente la voce del Papa che supplica di interrompere le ostilità e di permettere l'ingresso degli aiuti umanitari, e chiede il rispetto dei diritti umani. 'Mi associo alla dichiarazione congiunta dei Patriarchi di Gerusalemme – ha aggiunto Prevost - che ieri hanno chiesto di porre fine a questa spirale di violenza, di guerra e di dare priorità bene comune delle persone'. Oltreoceano, l'inviato Usa Steve Witkoff annuncia che Donald Trump presidierà oggi una "grande riunione" su Gaza a Washington. “Un grande incontro alla Casa Bianca” dice l’inviato, “sotto la guida del Presidente, e stiamo sviluppando un paino molto completo per il giorno dopo” ha detto Witkoff a Fox News, senza fornire ulteriori dettagli.

LE STRATEGIE

Il giornale Times of Israel riporta obiettivi raggiunti e da raggiungere nel quadro di un’offensiva più ampia, che intende conquistare la parte settentrionale della città di Gaza, prendendo di mira le restanti roccaforti di Hamas nell'enclave. Il quotidiano, riferisce che, secondo fonti dell’esercito, sono stata colpite infrastrutture di Hamas sia in superficie che nel sottosuolo e nelle ultime 24 ore le divisioni sul territorio hanno distrutto diversi posti di osservazione che rappresentavano una minaccia per le truppe israeliane. Sono riportate notizie anche su scontri e combattimenti anche a Jabalia e alla periferia di Gaza City nel tentativo di eliminare gli agenti dei gruppi terroristici e smantellare le loro reti. Khan Younis anche è teatro di scontri. La stessa fonte spiega che nella città a sud della Striscia le truppe di Tel Aviv, con il supporto aereo, hanno ucciso diversi agenti e distrutto ulteriori infrastrutture. Inoltre, l’aeronautica ha colpito e ucciso Mahmoud al-Asoud, comandante dell'apparato di sicurezza generale di Hamas.


Argomenti

GAZA
MEDIORIENTE
STRISCIA
VITTIME

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Gaza: la fame e la malnutrizione uccidono come la guerra. Le testimonianze

    Gaza: la fame e la malnutrizione uccidono come la guerra. Le testimonianze

  • Trump avvertito a maggio di essere nei file Epstein. Il tentativo di 'distrazione' con il video fake su Obama

    Trump avvertito a maggio di essere nei file Epstein. Il tentativo di 'distrazione' con il video fake su Obama

  • "Mi sono perso": un quindicenne chiama la mamma poi precipita dalla montagna. Ritrovato il corpo questa mattina

    "Mi sono perso": un quindicenne chiama la mamma poi precipita dalla montagna. Ritrovato il corpo questa mattina

  • Il dramma di Gaza: la guerra e la fame uccidono adulti e bambini. il documento contro Israele fimato da 28 Paesi

    Il dramma di Gaza: la guerra e la fame uccidono adulti e bambini. Oggi 31 morti a seguito di un attacco. Il documento contro Israele

  • Dazi americani: le fragilità del piano di Trump. Limiti e vantaggi della strategia americana

    Dazi americani: le fragilità del piano di Trump. Limiti e vantaggi della strategia americana

  • Colpita la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Israelel: un errore. Meloni condanna l'attacco di Israele

    Colpita la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Israele: un errore. Meloni condanna l'attacco

  • Giro d’Italia Women 2025, Elisa Longo Borghini conquista la corsa per il secondo anno di fila

    Giro d’Italia Women 2025, Elisa Longo Borghini conquista la corsa per il secondo anno di fila

  • Giro d’Italia Women 2025, fuga vincente per Lippert, Reusser difende la maglia rosa

    Giro d’Italia Women 2025, fuga vincente per Lippert, Reusser difende la maglia rosa

  • Giro d’Italia Women 2025, Gigante sorprende le rivali e conquista la quarta tappa. In rosa torna Reusser

    Giro d’Italia Women 2025, Gigante sorprende le rivali e conquista la quarta tappa. In rosa torna Reusser

  • Giro d’Italia Women 2025, Anna Henderson domina la seconda tappa e veste la maglia rosa

    Giro d’Italia Women 2025, Anna Henderson domina la seconda tappa e veste la maglia rosa

Gaza: colpito in due fasi l'ospedale Nasser, ci sono almeno 20 vittime, cinque sono operatori dell'nformazione

Gaza: colpito in due fasi l'ospedale Nasser, ci sono almeno 20 vittime, cinque sono operatori dell'nformazione

Classico attacco di Israele, dopo il primo bombardamento il secondo contro i soccorsi. questa volta colpita una nutrita pattuglia di giornalisti

L'Onu chiede che Israele si fermi subito, colpiti e uccisi sette cameramen e giornalisti di al Jazera

L'Onu chiede che Israele si fermi subito, colpiti e uccisi sette cameramen e giornalisti di al Jazera

Il piano di Netanyau approvato in un vertice duratp dieci ore, per impossersarsi di Gaza tempo fino al sette ottobre, a un anno dall''azione di Hamas

Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, Zelensky spera in una pace giusta

Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, Zelensky spera in una pace giusta

In Alaska si tiene alle 21 ora italiana lo storico vertice tra i leader di Usa e Russia