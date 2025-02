Attacchi in Austria e Germania, due tragedie con vittime a Villach e a Monaco di Baviera

Austria

A Villach, nel sud dell’Austria, un giovane di 23 anni, originario della Siria, ha accoltellato cinque passanti nella piazza centrale della città. Tragico il bilancio: un ragazzo di 14 anni è morto, quattro i feriti, tra cui una persona di 32 anni, che sono stati trasportati in ospedale. Subito fermato ed arrestato l'aggressore, è stato identificato come un cittadino siriano. Aveva regolare permesso di soggiorno. Secondo il racconto di un testimone, sembrava di vivere un vero e proprio "film dell'orrore". A bloccare il 23enne siriano è stato un passante che lo ha investito con la sua auto. Al momento, non sono chiari i motivi dell’attacco. Non è noto se l’aggressore avesse legami con le sue vittime.





Germania

E si è aggravato anche il bilancio delle vittime dell’attacco terroristico di giovedì mattina a Monaco di Baviera, in Germania. Una bambina di due anni e sua madre di 37 anni sono morte in ospedale. Erano rimaste ferite gravemente dopo essere state investite con un'auto guidata intenzionalmente da un uomo di origine afghana. Il veicolo ha preso di mira un gruppo di manifestanti che partecipavano a una manifestazione organizzata dal sindacato Verdi. L'aggressore, Farhad N., un 24enne afghano arrivato in Germania nel 2016, ha dichiarato di aver agito spinto da "motivazioni religiose". Dopo l’arresto si è messo a pregare dopo il suo arresto. L'aggressore, accusato di omicidio e di tentato omicidio, è ora in custodia cautelare.