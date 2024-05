Attentato al premier slovacco: Robert Fico in coma farmacologico, non è in pericolo di vita

E' in coma farmacologico Robert Fico, dopo il lungo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto all'ospedale Banská Bystrica. Dei cinque colpi di pistola esplosi, tre hanno colpito il primo ministro: due al braccio e uno all'addome. Il vice primo ministro della Slovacchia, Tomas Taraba, ha riferito che l'operazione è andata bene. Fico, ha aggiunto Taraba, non è più in pericolo di vita. L’attentato è avvenuto dopo una riunione del governo a Handlova, circa 150 chilemtri a nord est di Bratislava. La gravità delle condizioni del premier 60enne ha impedito il trasporto nella capitale. Fermato l'aggressore, un uomo di 71 anni che ha detto di avere agito perché in dissenso con le politiche del governo. Nei suoi confronti è stato è stato subito avviato un procedimento penale per tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione. L’attacco è stato condannato dai maggiori leader europei. Robert Fico leader del partito Smer è al suo quarto mandato. Un tempo fortemente europeista, negli ultimi anni si è mostrato contrario all’invio di armi all’Ucraina e rigido nell’accoglienza verso i migranti, posizioni vicine a quelle delllì’ungherese Orban.





Mattarella parla di fatto di estrema gravità

"La notizia del ferimento del Primo Ministro Robert Fico ha suscitato nel popolo italiano profonda emozione, un sentimento che condivido personalmente. Il criminale ed insensato gesto di violenza contro il capo del governo della Repubblica Slovacca costituisce un fatto di eccezionale gravità non soltanto per il suo paese ma per tutta l'Unione Europea. In questa drammatica circostanza giungano a Lei, Signora Presidente, alla famiglia Fico e all'amico popolo slovacco, unitamente all'auspicio di rapida guarigione del Primo Ministro, le espressioni della più sincera solidarietà della Repubblica Italiana e della mia vicinanza". E' quanto scrive il Presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato alla Presidente della Repubblica Slovacca Zuzana Čaputova.





Lo sconcerto di Giorgia Meloni

"Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l'amico popolo slovacco. Anche a nome del Governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni dopo il ferimento del primo ministro Slovacco.