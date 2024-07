Hrw, crimini contro l’umanità commessi da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre

I gruppi armati guidati da Hamas hanno commesso numerosi crimini di guerra e crimini contro l'umanità contro i civili durante l'assalto del 7 ottobre nel sud di Israele. E’ quanto ha denunciato Human Rights Watch, l’organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani, in un rapporto il cui contenuto è stato diffuso questa mattina. Nel documento si parla, in riferimento alla strage del 7 ottobre avvenuta nello stato ebraico, di attacchi deliberati e indiscriminati contro civili e obiettivi civili, omicidio volontario di persone detenute, trattamenti crudeli e altri trattamenti inumani, violenza sessuale e di genere, sequestro di ostaggi, mutilazione e furto di corpi, uso di scudi umani e saccheggi. Sotto accusa per gli attacchi contro i civili israeliani il braccio armato di Hamas, le Brigate al-Qassam, e almeno altri quattro gruppi armati palestinesi. I governi con influenza sui tali gruppi armati, sottolinea Hrw nel rapporto di 236 pagine, dovrebbero fare pressioni per il rilascio urgente dei civili tenuti in ostaggio e affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia.





L’obiettivo dell’attacco del 7 ottobre

"La ricerca di Hrw ha stabilito che l'assalto guidato da Hamas il 7 ottobre era pensato per uccidere civili e prendere quante più persone possibile in ostaggio. Le atrocità del 7 ottobre dovrebbero sollecitare un appello globale per la fine di tutti gli abusi contro i civili in Israele e Palestina". Così Ida Sawyer, responsabile del dossier crisi e conflitti dell'organizzazione per i diritti umani. "I combattenti palestinesi hanno sparato direttamente contro i civili, spesso a distanza ravvicinata, anche mentre cercavano di fuggire" secondo quanto si legge nella relazione di Hrw. Per la ong sarebbero necessarie ulteriori indagini su altri potenziali crimini contro l'umanità per definire il quadro degli orrori.





Hrw, tutte le parti devono rispettare i diritti umanitari

"Tutte le parti nel conflitto armato a Gaza e Israele devono rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale", invoca l’organizzazione internazione. "Le atrocità non giustificano le atrocità. Per fermare il ciclo infinito di abusi in Israele e Palestina, è fondamentale affrontare le cause alla radice e chiedere conto ai responsabili di gravi crimini. E' sia nell'interesse dei palestinesi sia degli israeliani", ha concluso Ida Sawyer,





Netanyahu rimanda l’inchiesta sul 7 ottobre

Il premier Benyamin Netanyahu, intanto, parlando alla Knesset, ha respinto le richieste per la formazione di una Commissione nazionale di inchiesta sul fallimento che ha portato al 7 ottobre sostenendo che "prima occorre battere Hamas".