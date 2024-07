Ballottaggio in Francia, in base alle proiezioni trionfa il Nuovo Fronte Popolare delle sinistre

A sorpresa avanza la sinistra. In base alle proiezioni, contro ogni aspettativa, trionfa al ballottaggio il Nuovo Fronte Popolare. Resiste Ensemble, il partico centrista di Macron. Il presidente parlerà quando i risultati saranno definitivi. Rassemblement National. favorito alla vigilia, viene ridimensionato. "La marea continua a salire, la nostra vittoria è solo rimandata", ha commentato Marine Le Pen. Dura la reazione del presidente del partito di estrema destra Bardella. Vince l’alleanza del disonore che getta il Paese nell’instabilità, ha dichiarato. Ricordiamo che ci sono stati degli accordi di desistenza per impedire l’affermazione della formazione di estrema destra. Non c’è una maggioranza assoluta, sarà difficile creare un governo. Questo il quadro che sta emergendo. Il Nuovo Fronte Popolare con Melenchon ha chiesto a Macron un mandato esplorativo per la formazione dell’esecutivo. "Macron se ne vada o nomini un premier tra le nostre fila", questo l'aut aut posto dal leader di France insoumise, uno dei partito del Nuovo Fronte Popolare. Il primo ministro Attal ha annunbciato che in mattinata si dimetterà. Da domani il centro di gravità del potere si troverà nel Parlamento, ha detto. Dovrò accettare che esistono tre blocchi e nessun blocco sparirà l’estrema destra ha comunque ottenuto un risultato storico, ha concluso Attal.