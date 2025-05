Inchiesta Ultras, Inter e Milan scelgono la strada del patteggiamento

Nessun processo e pene dimezzate grazie al patteggiamento con la Procura Federale, in merito al filone sportivo dell'inchiesta penale sulle curve e sui rapporti fra ultras e giocatori di Inter e Milan. Una giornata di squalifica per Simone Inzaghi e Chalanoglu che salteranno il match contro il Verona. Ammende per il tecnico e il giocatore turco rispettivamente di 15 e 30 mila euro. Tra gli esponenti del club nerazzurro multati c'è anche il vicepresidente Zanetti con 14.500 euro. L'Inter viene sanzionata con 70mila euro per responsabilità diretta e oggettiva per i comportamenti del tecnico e del centrocampista, dello stesso Zanetti, di Massimiliano Silva e Claudio Sala (14.500 di multa e 30 giorni di inibizione). Quanto al Milan la sanzione è di 30mila euro per responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti a Fabio Pansa (30 giorni di inibizione e 13mila euro di multa) e Davide Calabria, che non ha al momento scelto la strada del patteggiamento sarà quindi ascoltato dalla Procura federale.