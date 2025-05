Avanti con il premierato, così Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo

“Con gli Stati Uniti saremo sempre leali, mai subalterni”. “Con la Francia abbiamo interessi comuni, ma c'è anche sana competizione”. Sono le frasi chiave pronunciate da Giorgia Meloni sulla politica estera nel corso di una lunga intervista rilasciata in esclusiva all’Adnkrons. Quanto alla politica interna la premier ha ribadito che intende andare avanti con il premierato. All’indomani del Primo Maggio sul tema del lavoro ha aggiunto: “Abbiamo messo al centro la sicurezza”. La presidente del Consiglio ha fatto intendere che correrà per un nuovo mandato nel 2027. “Voglio potermi ripresentare agli elettori dicendo: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto”, ha spiegato la leader di Fratelli d’Italia. La premier ha parlato anche di un tema che la tocca molto da vicino. “Sono stata oggetto di attacchi sessisti vergognosi, nel silenzio e nell'indifferenza di quelli che si riempiono la bocca dei diritti delle donne” ha evidenziato Giorgia Meloni.





Giorgia Meloni e il premierato

"Il premierato è per me la madre di tutte le riforme. Insieme alla riforma della giustizia, all'autonomia differenziata, alla riforma fiscale è l'impianto riformatore per il quale gli italiani ci hanno votato. Andremo avanti perché vogliamo rafforzare la nostra democrazia e difendere il diritto dei cittadini a scegliere da chi farsi governare. Ci riusciremo". E’ quanto ha detto Giorgia Meloni nell’intervista rilasciata al direttore dell'Adnkronos Davide Desario.





Il tema del lavoro al centro dell’azione di governo

"Vogliamo essere ricordati come il governo che ha aumentato il lavoro, ridotto il precariato e messo al centro la sicurezza sul posto di lavoro. Proprio su questo sono fiera che il governo abbia reperito, insieme all'Inail, ulteriori 650 milioni su questo tema, che sommati ai 600 milioni già previsti quest'anno, portano a oltre un miliardo e 250 milioni la dotazione disponibile. Ci confronteremo l'8 maggio con le parti sociali per discutere delle proposte del governo e ascoltare quelle che ci verranno sottoposte".





Caro bollette, per Giorgia Meloni servono interventi strutturali

“Sul prezzo dell'energia dall'insediamento del governo abbiamo fatto molte cose, ma dobbiamo riuscire a trovare il modo di abbassare strutturalmente il costo dell'energia in Italia. E' fondamentale soprattutto per la competitività del nostro sistema".





Giorgia Meloni, il sostegno alla natalità è una priorità

"Vorrei poter ottenere sulla natalità gli stessi straordinari risultati che abbiamo ottenuto sul fronte dell'occupazione e su quello del contrasto all'immigrazione irregolare. Il sostegno alla natalità rimane una priorità a cui abbiamo dedicato misure importanti e risorse significative, ma non basta. I risultati sono ancora insufficienti".