Zelensky incontra domani a Kiev i leader della coalizione dei volenterosi, a Leopoli via libera a un tribunale speciale per processare i russi responsabili dell’aggressione all’Ucraina

Zelensky ha annunciato che domani a Kiev si terrà un summit. "In Ucraina ci prepariamo a incontrare i leader della coalizione dei volenterosi. Avremo delle riunioni" ha detto intervenendo in collegamento video a un vertice militare a Oslo. "Abbiamo bisogno di questa coalizione, e deve essere sufficientemente forte da garantire la sicurezza in linea con la nostra visione comune. Sono certo che l'Europa trarrà beneficio da questo lavoro di squadra, che contribuirà a rafforzare l'intera architettura di sicurezza esistente ", ha aggiunto il presidente ucraino.





Svolta a Leopoli

Gli alleati di Kiev nell'Ue hanno approvato la creazione di un tribunale per processare i leader russi per "crimine di aggressione contro l'Ucraina", nello stesso giorno in cui la Russia commemora la fine della Seconda Guerra Mondiale con una grande parata militare a Mosca. Il Tribunale speciale avrà il potere di indagare, perseguire e giudicare i leader politici e militari russi maggiormente responsabili dell'aggressione contro l'Ucraina. Spetterà al Consiglio d'Europa creare il quadro giuridico necessario.





Bruxelles, gli ucraini meritano giustizia

"Nel celebrare il Giorno dell'Europa, ci avviciniamo alla giustizia per il popolo ucraino. Sosteniamo pienamente il Tribunale speciale, per chiedere conto a chi ha commesso il grave crimine di aggressione contro l'Ucraina. Gli ucraini meritano giustizia, e faremo tutto il possibile per assicurargliela", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "La creazione del Tribunale speciale per il crimine di aggressione significa che nessuno deve essere lasciato impunito per questi crimini, nemmeno i leader che hanno deciso di inviare i soldati qui per commettere crimini di guerra e atrocità". Così l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas.





Zelensky invoca la creazione di un tribunale forte

"La Russia deve essere ritenuta responsabile della sua aggressione proprio come lo furono i nazisti. Un tribunale forte per il crimine di aggressione può - e deve - far riflettere due volte qualsiasi potenziale aggressore. E possiamo farlo se tutti coloro che hanno a cuore la vita umana si schierano a favore della vita - non solo qui in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in altre nazioni, proprio come vediamo già qui con i rappresentanti del Giappone e dell'Australia". E’ quanto ha affermato Volodymyr Zelensky in collegamento con Leopoli.