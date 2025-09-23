Atterrato a Roma Fiumicino il primo volo con a bordo due cani di media taglia in cabina senza trasportino

Redazione Web

23 settembre 2025, ore 15:30 , agg. alle 17:55

Si è trattato di un volo dimostrativo in attesa che le compagnie commercializzino questo nuovo tipo di soluzione

Il 23 settembre segna una data in qualche modo storica per il mondo dell’aviazione e per milioni di proprietari di animali domestici. Da Milano Linate è decollato il primo volo ITA Airways diretto a Roma Fiumicino con a bordo cani di media e grossa taglia ammessi in cabina. L’iniziativa, parte del progetto “PET on Board”, rappresenta un cambiamento non da poco: per la prima volta, anche gli amici a quattro zampe di peso superiore ai 10 chili, e fino a 25, non saranno più relegati alla stiva, ma potranno viaggiare accanto ai loro padroni, senza necessità di un trasportino. Secondo l'Ente nazionale per l'aviazione civile è una innovazione non è solo una modifica tecnica, ma un vero cambiamento culturale. Riconosce infatti il valore della tutela degli animali, inserita nella Costituzione italiana nel 2022, e risponde al crescente desiderio dei passeggeri di viaggiare con i propri compagni a quattro zampe. Tuttavia, le compagnie aeree restano libere di aderire o meno al progetto: chi decide di farlo dovrà presentare un piano operativo dettagliato per ottenere l’autorizzazione.


Le basi normative del progetto

Il progetto è frutto di una delibera approvata lo scorso maggio dal Consiglio di amministrazione di Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Grazie a questa decisione, le compagnie aeree che lo desiderano possono consentire l’accesso in cabina a cani di taglia grande, purché rispettino alcune regole di sicurezza. Gli animali devono essere assicurati con cinture o sistemi di ancoraggio e posizionati in aree specifiche dell’aereo, lontano dalle uscite di emergenza. L’obiettivo è stabilire un nuovo standard internazionale che bilanci benessere animale e sicurezza dei passeggeri.


Quali sono le regole

Le nuove linee guida prevedono che gli animali viaggino accanto al loro proprietario, con posti riservati in prima e ultima fila. La collocazione avviene accanto al finestrino, possibilmente con trasportini omologati fissati ai sedili. Per tutelare chi soffre di allergie o non desidera viaggiare vicino a un animale, sono state introdotte le cosiddette “buffer zone”, aree della cabina dedicate. Tra i requisiti richiesti vi sono: peso massimo di 25 kg, età minima di sei mesi, microchip ISO, vaccinazioni aggiornate, certificato veterinario di idoneità al volo, passaporto europeo per animali (o documento equivalente) e trattamento antiparassitario recente.


Il primo volo dimostrativo

Il debutto del nuovo regolamento è avvenuto con il volo AZ2029 di ITA Airways. A bordo, due cani di grossa taglia hanno viaggiato senza trasportino, seduti accanto ai rispettivi padroni. L’evento è stato celebrato alla presenza di importanti figure istituzionali, tra cui il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, il presidente di Enac Pierluigi Di Palma e il presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata. 

Argomenti

Aereo
Animali
Cani
Roma Fiumicino
Volo

