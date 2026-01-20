Avatar accende il box office mondiale: 1,3 miliardi d’incassi, ma senza i record del passato

Superata la soglia simbolica del miliardo di dollari, Avatar – Fuoco e Cenere prosegue la sua corsa al botteghino globale, confermando ancora una volta la forza del marchio creato da James Cameron.

Dopo il quinto weekend di programmazione nelle sale, il nuovo capitolo della saga ambientata su Pandora ha raggiunto 1,323 miliardi di dollari d’incassi nel mondo, consolidandosi tra i maggiori successi cinematografici dell’ultimo periodo.

IL CONFRONTO CON GLI ALTRI FILM DI AVATAR

Un risultato di tutto rispetto, seppur inferiore a quello dei primi due capitoli della saga, che in passato avevano raggiunto cifre sensibilmente più elevate.

Negli stessi giorni di gennaio 2023, Avatar – La via dell’acqua viaggiava infatti intorno ai 1,89 miliardi di dollari, con un divario negativo che oggi si attesta attorno al -30%. Un rallentamento significativo, che non mette in discussione il successo commerciale del film, ma segnala come l’effetto sorpresa e l’onda lunga del ritorno su Pandora si siano in parte attenuati.

Secondo le stime degli analisti, Fuoco e Cenere dovrebbe chiudere la sua corsa attorno ai 1,5 miliardi di dollari a livello globale: una cifra imponente, ma distante sia dai 2,334 miliardi raggiunti da La via dell’acqua sia dai quasi 2,924 miliardi del primo, storico Avatar del 2009, che resta ancora oggi uno dei film più redditizi di sempre.

A trainare gli incassi sono, come prevedibile, i grandi mercati internazionali. Stati Uniti e Canada guidano la classifica con 368 milioni di dollari, seguiti dalla Cina a 156,3 milioni. In Europa si distinguono Francia (98,9 milioni) e Germania (80,3 milioni), che si confermano roccaforti del cinema di James Cameron, mentre il Regno Unito supera quota 51 milioni. Positivi anche i risultati in Asia, con la Corea del Sud a 51,1 milioni, e in America Latina, dove spicca il Messico con 39,1 milioni di dollari.

AVATAR IN ITALIA

In questo scenario l’Italia contribuisce con poco meno di 25 milioni di euro. Nel nostro Paese, come noto, il film di James Cameron ha risentito dell’effetto travolgente del nuovo titolo di Checco Zalone, che ha infranto ogni record al botteghino e dominato il box office delle festività natalizie, rendendo più complesso il percorso di Avatar – Fuoco e Cenere. Tralasciando il risultato del primo Avatar (68,6 milioni di euro), il secondo capitolo della saga, uscito nel 2022, aveva superato in Italia quota 45 milioni di euro. Il divario con l’attuale episodio si attesta dunque intorno ai 20 milioni.

Numeri che restano comunque soddisfacenti per Disney, soprattutto alla luce della forte concorrenza esercitata da Buen Camino di Gennaro Nunziante.



