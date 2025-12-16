Avatar: Fuoco e Cenere, trama e recensione del film di James Cameron in uscita domani nelle sale italiane Photo Credit: Ufficio Stampa Disney

Si torna su Pandora. Da domani, 17 dicembre, arriva finalmente nelle sale italiane Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga nata dalla mente visionaria di James Cameron. Nel cast della pellicola tornano Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Kate Winslet e Sigourney Weaver, con l’aggiunta di Oona Chaplin.

AVATAR: FUOCO E CENERE, LA TRAMA

La storia riprende poco dopo la fine del secondo film. Le prime sequenze servono a dare allo spettatore il giusto background per non sentirsi disorientato. Jake e Neytiri vivono con i figli tra i Metkayina, la popolazione marina; sono ancora segnati dal lutto per la morte di Neteyam, dovendo convivere nel dolore e nel risentimento. Nel frattempo Spider, legato ai Na’vi ma figlio del colonnello che li insegue, resta sospeso tra due mondi. Ma questa situazione potrebbe essere una minaccia per la famiglia e l’intera tribù. Per proteggere tutti, Jake decide di fuggire, ma il viaggio conduce allo scontro con i Mangkwan, il violento clan del fuoco guidato da Varang, una minaccia capace di mettere in pericolo il destino di Pandora.

AVATAR: FUOCO E CENERE, LA RECENSIONE

C’è un momento, durante le oltre tre ore di Avatar: Fuoco e Cenere, in cui ci si accorge che qualcosa è cambiato. Non è un difetto immediatamente visibile, non è una crepa nella perfezione tecnica che da sempre accompagna il cinema di James Cameron. È una sensazione più sottile, quasi epidermica: Pandora, il pianeta che per oltre quindici anni ha incarnato l’idea stessa di meraviglia cinematografica, sembra improvvisamente meno sconfinato. Più vicino. In una parola, più piccolo.

Il terzo capitolo della saga arriva a distanza ravvicinata da La Via dell’Acqua (2022), e forse è proprio questa prossimità temporale a giocare un ruolo decisivo. L’effetto-sorpresa, che allora aveva funzionato come un secondo Big Bang visivo a tredici anni dal primo Avatar, qui fatica a ripetersi. Cameron muove la macchina con la consueta sicurezza, orchestra mondi digitali con una precisione che nessun altro blockbuster contemporaneo può permettersi, ma l’impressione è quella di trovarsi davanti a un paesaggio già attraversato, già contemplato, già metabolizzato. La promessa era ambiziosa: Pandora sarebbe diventata ancora più vasta, più articolata, più viva.

E invece Fuoco e Cenere sembra fare un passo laterale. Non tanto sul piano tecnologico, dove il film resta un riferimento assoluto, quanto su quello dell’immaginazione. Le nuove ambientazioni, i nuovi clan, le nuove declinazioni dell’ecosistema pandoriano affascinano, ma raramente stupiscono davvero. Il film non crea una nuova mitologia, ma si accontenta di confermare ciò che già abbiamo conosciuto. Cameron sembra aver preso atto di un limite: il suo universo visivo, per quanto spettacolare, non può più reggersi soltanto sull’atto del “mostrare”. Da qui la scelta, evidente, di spostare il baricentro verso il racconto. Meno cartoline digitali, più conflitti; meno contemplazione, più parola.

È un tentativo maturo, persino coraggioso, che però espone il film a un rischio nuovo: quello di una drammaturgia non sempre all’altezza dell’apparato. La narrazione si dilata, il ritmo si fa irregolare, alcune sottotrame sembrano galleggiare senza trovare una vera necessità interna. Cameron, che in passato aveva fatto dell’avanzata costante la sua cifra, qui pare giocare più in difesa, allungando il possesso per nascondere qualche fragilità strutturale. Sia chiaro: se questi sono gli inciampi del cinema contemporaneo, possiamo solo rimpiangerne altri cento. Avatar: Fuoco e Cenere resta un kolossal di rara ambizione, un’opera che non teme la durata, che rifiuta il montaggio frenetico e che pretende attenzione, tempo, immersione. Ma è anche un film che, per lunghi tratti, sembra trattenere il colpo, giocando in difesa e facendo melina. Poi, però, arriva l’ultima ora. E lì Cameron torna a essere Cameron.

La regia si fa muscolare, gli effetti speciali smettono di essere decorazione e tornano a essere linguaggio, la messa in scena ritrova quella furia controllata che trasforma lo spettacolo in esperienza fisica. È il cinema che spinge, che travolge, che ricorda allo spettatore perché certe storie non possono essere ridotte allo schermo di casa. Perché Avatar, al netto di tutto, resta questo: cinema muscolare allo stato puro. Un cinema che chiede il buio della sala, il suono che vibra, l’immagine che sovrasta.

Un cinema che vive, e sopravvive, solo sul più grande degli schermi. Fuoco e Cenere affascina, coinvolge, a tratti emoziona profondamente. Ma lascia anche un sospetto, difficile da ignorare: che Pandora, questa volta, abbia respirato meno del necessario.

E che il vero miracolo, oggi, non sia tanto tornarci, quanto riuscire ancora a perdercisi.



