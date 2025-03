Avengers: Doomsday, la Marvel annuncia il cast del prossimo film. Tanti ritorni e parecchie sorprese

Durante una diretta streaming di quasi cinque ore e mezza , i Marvel Studios hanno svelato il cast di "Avengers: Doomsday", l’attesissimo film in arrivo nelle sale nel 2026 con la regia dei Fratelli Russo. I

nomi che sono stati rivelati , sono un mix di pilastri del Marvel Cinematic Universe, nonché attori dell'universo X-Men e dei Fantastici Quattro. L'evento era semplice. Includeva un'inquadratura di una sedia da regista con il nome di una star sullo schienale.

Ogni dodici minuti circa, veniva riprodotta la musica del film dell'attore successivo e la telecamera si spostava su una nuova sedia e un nuovo nome.

Il tutto si è concluso con Robert Downey Jr. in giacca e cravatta.

AVENGERS: DOOMSDAY, TUTTI I NOMI SVELATI DALLA MARVEL

Il cast annunciato include Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie (Capitan America), Paul Rudd (Ant-Man), Letitia Wright (Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (The Falcon) e Winston Duke (M'Baku).

Era presente anche il cast del film Marvel in uscita tra meno di un mese, Thunderbolts* , con Sebastian Stan (The Winter Soldier), Florence Pugh (Yelena Belova), Wyatt Russell (US Agent), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost) e Lewis Pullman (un personaggio al momento noto semplicemente come Bob). Tra le rivelazioni del cast figurano anche gli attori degli X-Men Patrick Stewart (Prof. X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope) e Rebecca Romijn (Mystica), che hanno dato il via all'era moderna dei film sui supereroi con X-Men del 2000 , film in cui il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha mosso i primi passi come assistente.

A loro si uniranno anche Alan Cuming (Nightcrawler) e Kelsey Grammer (Beast), oltre a Channing Tatum che era apparso recentemente anche in Deadpool & Wolverine. Nel cast sono presenti anche alcuni membri dei Fantastici Quattro, tra cui Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (La donna invisibile), Ebon Moss-Bachrach (La cosa) e Joseph Quinn (La torcia umana).

LE ASSENZE

Alcune fonti affermano che, nonostante l'annuncio dei 26 attori, la Marvel non ha ancora finito di rilevare l'intero cast, anche se non è ancora chiaro quando e come avverrà un'altra presentazione. Tra i nomi degni di nota mancanti dall'elenco c'erano Tom Holland (Spider-Man) e Chris Evans (Captain America), quest'ultimo dei quali dovrebbe apparire in almeno uno dei due film.





Avengers Doomsday uscirà il 1° maggio 2026, mentre il sequel Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.