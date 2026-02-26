Bambole di Pezza a RTL 102.5: “Veniamo da un lungo percorso indipendente, avere tutta questa visibilità ci emoziona”

L’ESORDIO AL FESTIVAL DI SANREMO CON “RESTA CON ME”

Le Bambole di Pezza sono state ospiti sul radio truck di RTL 102.5 per raccontare la prima esperienza a Sanremo 2026. Durante XXX la band ha parlato di “Resta con me”, un brano che è un invito umano e urgente alla presenza, alla connessione, all’unione. Una canzone che tiene insieme forza e fragilità, usando il rock come linguaggio di verità. «Siamo sul pezzo, finora è andata alla grande. Veniamo da un lungo percorso indipendente e avere tutta questa visibilità ci emoziona», raccontano.

In una carriera segnata da palchi infuocati, aperture con giganti del rock internazionale e un’attitudine che fonde ribellione e femminismo in un’unica miscela esplosiva, la band rappresenta un’immagine delle donne nel rock: chi sceglie strumenti, palco e voce senza chiedere permesso, chi si riconosce in un percorso senza scorciatoie, fatto di scelte controcorrente e identità difesa a colpi di musica suonata.

“Resta con me” si muove nei territori più umani, scava nelle emozioni, raccontando chi ha camminato da solo, chi ha affrontato il peso del giudizio, chi ha trovato nella musica e nell’unione l’unica certezza per andare avanti. Notti insonni, sogni tenuti aperti, vite osservate passare: tutto prende forma in riff incisivi e in un impianto sonoro magnetico. Il pezzo, scritto dalle stesse artiste e Nesli, cresce senza forzature, accumula tensione con naturalezza, accelera il battito fino a esplodere in un ritornello che è una richiesta semplice e potentissima: restare. Le immagini scorrono come frammenti di vita: cadute e risalite; con una chitarra al centro, bussola fedele in mezzo alla tempesta.

All’Ariston le Bambole di pezza fanno ciò che hanno sempre fatto: suonano. Portano un’unione reale, una solidità costruita in anni di concerti e un’idea di rock come atto di identità.

LA SERATA COVER

Nel corso della serata delle cover, le Bambole di Pezza saranno accompagnate da Cristina d’Avena

Per l’occasione reinterpreteranno “Occhi di Gatto”. Ospiti di RTL 102.5 svelano, «Abbiamo tre chat con Cristina D’Avena e ci siamo trovate subito sul fatto che il pezzo giusto fosse “Occhi di ghiaccio”, perché parla di sorellanza. È diventata un’amica: abbiamo fatto una bellissima uscita insieme e ci siamo divertite tantissimo. Domani ci sarà anche una sorpresa: trasformeremo Cristina D’Avena in un’icona hard rock, ma non possiamo svelare i dettagli».

I PROSSIMI IMPEGNI LIVE

Dal prossimo 15 aprile le Bambole di Pezza saranno in giro dell’Italia per un nuovo tour. «Chi vuole conoscerci davvero deve venire a sentirci live. La cosa che succede, ed è particolarmente bella, è che c’è tanto rispetto per le altre persone. Vedere questo, insieme al fatto che ci sono fasce d’età completamente diverse che convivono in quel momento, è bellissimo», concludono.



