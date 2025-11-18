Banda di giovanissimi sgominata, avevano rapinato un 22enne a Monza che resterà invalido per lesioni al midollo spinale

Una storia di estrema violenza e crudeltà, che ha molte cose da spiegare, ma che si risolerà in poco tempo, dopo i cinque arrest i che sono stati compiuti. Un giovane di 22 anni è stato picchiato, rapinato e accoltellato a Milano da un gruppo di giovanissimi riportando lesioni permanenti a una gamba. È successo nella notte dello scorso 12 ottobre e oggi la Polizia di Stato ha arrestato cinque ragazzi della zona di Monza

Nei guai cinque giovanissimi di Monza

In base a quanto emerso il fatto sarebbe stato una violenta rapina che ha avuto luogo nel capoluogo meneghino nella notte dello scorso 12 ottobre. Oggi la svolta: la Polizia di Stato ha arrestato cinque persone ritenute responsabili dell’aggressione. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano, ha eseguito una serie di provvedimenti, due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque giovani italiani, di cui tre minorenni, ritenuti responsabili del reato di tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata in concorso. Si tratterebbe di giovanissimi, tutti originari di Monza. Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno identificato gli aggressori, eseguito perquisizioni domiciliari nelle loro abitazioni e sequestrato diversi indumenti, il coltello e dei dispositivi telefonici utilizzati nel corso dell'azione criminosa. I tre ragazzi minorenni, tutti 17enni, sono stati associati all'IPM Milano- "Beccaria" mentre i due maggiorenni presso la casa circondariale di Milano San Vittore. La vittima dell’aggressione è uscita da poco dalla rianimazione, dopo giorni di condizioni molto gravi, avrà comunque danni permanenti ad una gamba.

Tutto per 50 euro

E’ emerso che il gruppo. composto da cinque giovani, aveva importunato e deriso il 22enne per poi strappargli dalle mani una banconota da 50 euro, di cui la vittima ha cercato di rimpossessarsi, venendo poi aggredita con calci e pugni, nonché da due coltellate alla schiena e al torace, che hanno causato la rottura di un'arteria con perdita copiosa di sangue, la perforazione di un polmone e la lesione del midollo spinale.

Una ondata di azioni criminali

Le aggressioni da parte di bande in prevalenza di minorenni si stanno moltiplicando nell’area milanese , derubati tre giovanissimi, altri presi di mira a Città Studi e a Lotto. Bottino: soldi, telefoni e cinture. In piazza Leonardo da Vinci un 16enne è stato minacciato con un coltello.



