Basket, Oklahoma City Thunder sono campioni NBA, sconfitti gli Indiana Pacers in gara sette

OKC CAMPIONI DI NBA PER LA PRIMA VOLA

Shai Gilgeous-Alexander ha lasciato il parquet con un abbraccio al suo allenatore Mark Daigneault e un sorriso che raccontava tutta la fatica, la gioia e l’emozione di un lungo percorso finalmente giunto al traguardo. Gli Oklahoma City Thunder sono campioni NBA. La scalata, iniziata anni fa tra incertezze e ricostruzioni, è arrivata alla vetta più alta del basket mondiale. Per la prima volta da quando la franchigia si è trasferita da Seattle a Oklahoma City nel 2008, la città può festeggiare un titolo NBA. Il successo è arrivato in Gara 7 delle Finals, con una vittoria per 103-91 sugli Indiana Pacers. Gilgeous-Alexander ha chiuso la sua stagione da protagonista assoluto con 29 punti e 12 assist, guadagnandosi il titolo di MVP delle Finals. "Non sembra reale", ha ammesso dopo la sirena finale. "È il risultato di sacrifici, notti difficili, momenti di dubbio e forza. Questo gruppo ha lavorato duramente per guadagnarsi ogni centimetro". Al suo fianco, Jalen Williams ha contribuito con 20 punti, mentre il giovane centro Chet Holmgren ha aggiunto 18 punti. I Thunder hanno terminato la stagione con 84 vittorie complessive, tra regular season e playoff: un’impresa che li pone al terzo posto nella storia NBA per successi in una sola annata, a pari merito con i Chicago Bulls del 1996-97. Quello conquistato è il secondo titolo nella storia della franchigia: il primo risale al 1979, quando la squadra si chiamava ancora Seattle SuperSonics. Ma in Oklahoma, fino ad oggi, nessun trofeo ne ricordava l’eredità. Dal prossimo ottobre, uno stendardo dei Thunder sventolerà finalmente nell’arena. Coach Daigneault ha elogiato l’atteggiamento e la coesione del gruppo: "Questa squadra ha qualcosa di speciale. Giocano l’uno per l’altro, si supportano, e questo fa la differenza ai massimi livelli".