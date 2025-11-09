Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

Drammatico incidente stradale, stamattina, sulla Tangenziale Sud di Bergamo. Uno scontro frontale, violentissimo, tra un'auto e un furgoncino. Il cui bilancio è pesantissimo.





LE VITTIME

I conducenti dei due veicoli sono morti sul colpo. Erano residenti, rispettivamente, in provincia di Milano e in provincia di Bergamo. Una terza persona, un ventunenne, era stato invece estratto vivo dalle lamiere, per essere poi ricoverato all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ma le sue condizioni erano critiche e poco fa è arrivata notizia che non ce l'ha fatta. Sono due invece i feriti. Operazioni di soccorso complesse, che hanno visto l'intervento dei Vigili del Fuoco, di tre automediche e di altre tre ambulanze, con il tratto stradale che è stato temporaneamente chiuso al traffico per i rilievi dei Carabinieri.





LA DINAMICA

Tutto è accaduto intorno alle 7.20 di questa mattina, all’altezza del centro commerciale di Stezzano. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano i più giovani, ne avrebbe sorpassata un’altra in modo azzardato, invadendo la corsia opposta, che in quel momento era impegnata dal furgoncino, contro cui c'è stato lo schianto. Tratto in cui però vige la doppia linea continua, in un punto che poi, seppur rettilineo, ha una scarsa visibilità. Lo scorso febbraio, sempre lì, con una dinamica simile, era morto un trentatreenne di Stezzano.