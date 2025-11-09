Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti Photo Credit: Ansa / Ufficio stampa Carabinieri

Redazione Web

09 novembre 2025, ore 14:45

Grave incidente stradale questa mattina, all'altezza di Stezzano. A causarlo sarebbe stato un sorpasso azzardato

Drammatico incidente stradale, stamattina, sulla Tangenziale Sud di Bergamo. Uno scontro frontale, violentissimo, tra un'auto e un furgoncino. Il cui bilancio è pesantissimo.


LE VITTIME

I conducenti dei due veicoli sono morti sul colpo. Erano residenti, rispettivamente, in provincia di Milano e in provincia di Bergamo. Una terza persona, un ventunenne, era stato invece estratto vivo dalle lamiere, per essere poi ricoverato all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ma le sue condizioni erano critiche e poco fa è arrivata notizia che non ce l'ha fatta. Sono due invece i feriti. Operazioni di soccorso complesse, che hanno visto l'intervento dei Vigili del Fuoco, di tre automediche e di altre tre ambulanze, con il tratto stradale che è stato temporaneamente chiuso al traffico per i rilievi dei Carabinieri.


LA DINAMICA

Tutto è accaduto intorno alle 7.20 di questa mattina, all’altezza del centro commerciale di Stezzano. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano i più giovani, ne avrebbe sorpassata un’altra in modo azzardato, invadendo la corsia opposta, che in quel momento era impegnata dal furgoncino, contro cui c'è stato lo schianto. Tratto in cui però vige la doppia linea continua, in un punto che poi, seppur rettilineo, ha una scarsa visibilità. Lo scorso febbraio, sempre lì, con una dinamica simile, era morto un trentatreenne di Stezzano.


Argomenti

incidente
Stezzano
Tangenziale Sud di Bergamo

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0

    Serie A, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0

  • Musetti alle Finals di Torino, è già record per l'Italia, oltre a lui, il numero uno al mondo Sinner

    Musetti alle Finals di Torino, è già record per l'Italia, oltre a lui, il numero uno al mondo Sinner

  • Trento, medico agli arresti domiciliari per circoncisioni illegali su 40 bambini in ambulatorio

    Trento, medico agli arresti domiciliari per circoncisioni illegali su 40 bambini in ambulatorio

  • Napoli, la denuncia in caserma. "Se non mi arrestate uccido mia moglie"

    Napoli, la denuncia in caserma. "Se non mi arrestate uccido mia moglie"

  • Bresh in concerto a Genova con lo speciale appuntamento "Mare Nostrum", in programma il 1° luglio 2026

    Bresh in concerto a Genova con lo speciale appuntamento "Mare Nostrum", in programma il 1° luglio 2026

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senz'anima” di IRAMA, “Bandaids” di Katy Perry e “Superstar” di Paola Iezzi

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senz'anima” di IRAMA, “Bandaids” di Katy Perry e “Superstar” di Paola Iezzi

  • Madonne in stile manga, firmate dall'autore della mascotte del Giubileo 'Luce'

    Madonne in stile manga, firmate dall'autore della mascotte del Giubileo 'Luce'

  • X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

    X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

  • Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

    Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

  • Dodicenne travolto da un furgone a Milano, è gravissimo. Investito un'altro bambino di 9 anni, il conducente non si è fermato

    Dodicenne travolto da un furgone a Milano, è gravissimo. Investito un'altro bambino di 9 anni, il conducente non si è fermato

Gino Cecchettin, papà di Giulia, interviene dopo la rinuncia all'appello per Turetta: verità accertata, ora guardo avanti

Gino Cecchettin, papà di Giulia, interviene dopo la rinuncia all'appello per Turetta: verità accertata, ora guardo avanti

"Giustizia è fatta": così il papà di Giulia, commenta la rinuncia della Procura Generale di Venezia a impugnare la sentenza all'ergastolo per Filippo Turetta

Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli

Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli

Il nuovo crollo che si è verificato pochi minuti dopo le 13 ed ha investito la squadra dei vigili del fuoco che stava operando per estrarre l'operaio ancora bloccato tra le macerie

Tentata rapina a due furgoni portavalori sulla A14, tra Loreto e Civitanova Marche, il colpo non riesce

Tentata rapina a due furgoni portavalori sulla A14, tra Loreto e Civitanova Marche, il colpo non riesce

I malviventi hanno usato esplosivi e armi automatiche, è caccia al commando