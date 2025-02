Bianca Guaccero a RTL 102.5: “Ho fatto Sanremo nel 2008 con Baudo e Chiambretti, questa del PrimaFestival è un’esperienza tutta diversa, mi sta facendo vivere il meglio della kermesse"

Impegnata insieme a Gabriele Corsi e Mariasole Pollio nella conduzione del “PrimaFestival”, la striscia quotidiana dalla scintillante glass box situata proprio davanti al Teatro Ariston, Bianca Guaccero è stata ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo. In compagnia di Carolina Rey e Angelo Baiguini, la conduttrice ha raccontato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2025. «Questi giorni sanremesi sono bellissimi, l’esperienza del PrimaFestival mi sta facendo vivere il meglio di Sanremo perché è un programma veloce, dinamico, condiviso. Ha un orario bellissimo, prima di cena, poi andiamo a cena, guardiamo il festival e andiamo a nanna. Quale cosa migliore?».

IL PRIMAFESTIVAL DI BIANCA GUACCERO

Il PrimaFestival ha preso il via l’8 febbraio su Rai 1 e va in onda subito dopo il Tg1 delle 20:00 in poi. Ospite di RTL 102.5, Bianca Guaccero racconta tutta la preparazione: «Noi siamo qui dal 30 gennaio, nella serenità dei giorni che precedono il festival abbiamo avuto il modo di goderci la preparazione, le prove, la costruzione del palco, le cene tutti insieme. È stata un’esperienza, da un altro punto di vista, io l’ho fatta nel 2008 sul palco con Pippo Baudo e Chiambretti, e per questo vi dico che essere in mezzo alla gente, nel glass, mi ha dato modo di vivere e conoscere il Festival di Sanremo in modo diverso. Per quanto riguarda l’orario sono serena. Quando fai il Festival sul palco, la mattina dopo devi andare in conferenza stampa. Nel 2008 dormivo due o tre ore a notte, ora invece vado a letto con calma e senza ansia».

A Sanremo, Bianca Guaccero ha regalato anche un momento in compagnia del suo compagnano Giovanni Pernice e da una piccola anticipazione di ciò che succederà sabato. «Sul Green carpet abbiamo fatto un valzer con Giovanni Pernice, il mio maestro e ora il mio compagno di vita. Mi ha fatto un grande regalo. Lui è impegnato nel suo tour in tutta l’Inghilterra con il suo spettacolo, è riuscito a prendersi due giorni liberi, in 40 ore è venuto qui, è stato con me e lo abbiamo coinvolto in questa avventura. Si è messo in gioco e ci ha regalato questo momento molto bello. Sabato ci sarà una sorpresa, ma non posso anticipare niente. Vi dico solo che sarà una figata pazzesca»