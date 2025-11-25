Billie Eilish torna al cinema assieme a James Cameron e Paramount

Billie Eilish torna al cinema con un progetto che si annuncia ambizioso e che ha già acceso la curiosità dei fan.

La cantautrice statunitense ha scelto i social per indicare la data di uscita del suo nuovo film concerto, previsto nelle sale il 20 marzo 2026. Il titolo riprende quello del terzo album pubblicato nel 2024, Hit Me Hard and Soft, e la distribuzione sarà affidata a Paramount.

L’elemento che ha sorpreso di più è il nome coinvolto nella regia. James Cameron, figura centrale del cinema mondiale, ha confermato di aver preso parte alla realizzazione del film che sarà proposto in 3D.

UN NUOVO VIAGGIO MUSICALE AL CINEMA

Un intervento raro per il regista di Avatar e Titanic che negli ultimi anni si è dedicato a opere di scala colossale.

Questa volta ha scelto di accompagnare la giovane artista in una produzione che punta a un’impronta visiva insolita per un live musicale. Il primo accenno al progetto era arrivato all’inizio dell’estate, durante la tappa inaugurale del tour Hit Me Hard and Soft a Manchester.

Sul palco Eilish aveva fatto notare al pubblico la presenza di un numero inusuale di telecamere e aveva lasciato intendere la partecipazione di Cameron con parole misurate. Bastò quel breve passaggio per scatenare ipotesi e attese. Per l’artista non si tratta di un debutto assoluto al cinema.

Nel 2023, infatti, era uscito Live at the O2, distribuito però in maniera limitata e con un risultato modesto al botteghino statunitense. Con Paramount il quadro cambia. Lo studio manca dal settore dei film concerto da oltre un decennio, quando nel 2012 portò nelle sale il titolo dedicato a Justin Bieber che superò i 100 milioni a livello globale.

La scelta di tornare su questo terreno con Eilish indica una strategia precisa che guarda a un pubblico giovane e internazionale.

BILLIE EILISH A CACCIA DI PREMI

Il progetto arriva in un momento particolarmente favorevole per la cantante. Hit Me Hard and Soft ha raccolto sette candidature ai Grammy per la sessantasettesima edizione tra cui album dell’anno, canzone dell’anno e disco dell’anno.

Il singolo Wildflower sarà inoltre in gara per la doppia categoria di canzone e disco dell’anno alla successiva edizione prevista per febbraio 2026.

Un percorso che rafforza la presenza di Eilish nell’industria musicale e che ora si apre al grande schermo con un nuovo tassello della sua carriera.



