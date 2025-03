Una giornata di vero e proprio caos. L'Aeroporto di Heathrow, a Londra, è stato chiuso nella notte a causa di un vasto blackout. Al momento due dei cinque terminal restano senza corrente elettrica. L'operatività dello scalo resta ferma almeno fino alle 23.59 ora locale. E si stima che siano circa 300mila i passeggeri rimasti a terra, con più di 1300 voli cancellati solo nella giornata di oggi. Alcuni aerei sono stati deviati su altri scali. E i disagi si riverberano in tutto il mondo, anche in Italia, visto che Heathrow è l’aeroporto più trafficato d’Europa.





INDAGA L'ANTITERRORISMO

A provocare il blackout è stato l'incendio che si è sviluppato in una centrale elettrica di Hayes, a nord di Londra, nei dintorni dell'aeroporto. Al momento le fiamme sono sotto controllo, ma non ancora spente del tutto, con i Vigili del Fuoco impegnati per riportare la situazione alla normalità. Sono ancora cinquemila le famiglie senza elettricità. Il governo britannico parla di una situazione senza precedenti. Aperta un'indagine, coordinata dall'antiterrorismo. Seppur infatti non ci siano al momento indicazioni di possibili atti intenzionali, ad insospettire è che siano state coinvolte infrastrutture nazionali strategiche.