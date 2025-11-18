Bonus elettrodomestici, è corsa all'incentivo. I fondi potrebbero esaurirsi presto

Bonus elettrodomestici, è corsa all'incentivo. I fondi potrebbero esaurirsi presto

Bonus elettrodomestici, è corsa all'incentivo. I fondi potrebbero esaurirsi presto Photo Credit: Ansa / Teresa Suarez

Redazione Web

18 novembre 2025, ore 16:00

Plebiscito per la misura, con le associazioni dei produttori e dei retailer che auspicano già una conferma nella legge di bilancio del 2026

La corsa delle famiglie per accaparrarsi il bonus per cambiare la lavatrice vecchia o il piano cottura che non funziona più è stata immediata: la richiesta degli incentivi procede a ritmo accelerato, al punto che nelle prime ore di questa giornata, in alcuni momenti, è andato in tilt il servizio attivato sulla App Io, così come la possibilità di fare la richiesta sul portale BonusElettrodomestici.it. E si stima che i fondi previsti per l'iniziativa, 48,1 milioni di euro, possano esaurirsi già oggi. 


PLAUSO DA AIRES E APPLIA

Plauso agli incentivi da APPLIA, l'Associazione dei produttori di elettrodomestici e da Aires, l'Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati. Quest'ultima ha stimato che siano state più di trecentomila le richieste arrivate nella prima mattinata. "Prima delle 8 erano già arrivati i primi ordini online e si registravano, nei negozi, ingressi di consumatori intenzionati a sfruttare l'incentivo, a conferma dell'attenzione immediata verso la misura". "Siamo davanti ad un vero plebiscito" ha dichiarato il presidente, Andrea Scozzoli, aggiungendo che, a questo punto, la conferma dell'incentivo nella legge di bilancio del 2026 non soltanto è auspicabile ma necessaria. 


COSA SI PUÓ COMPRARE

Ricordiamo che il bonus consiste in un contributo erogato sotto forma di voucher, destinato all'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica da parte degli utenti che sostituiscono apparecchiature obsolete, per favorire il risparmio e promuovere il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi. Voucher che copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per nucleo familiare e di 200 euro per i nuclei con Isee inferiore a 25.000 euro annui. Ma cosa sarà possibile acquistare? Lavatrici e lavasciuga, forni, cappe da cucina, lavastoviglie, asciugabiancheria, frigoriferi e congelatori, piani cottura. Tutto realizzato in Europa e con classe energetica che rispetti determinati requisiti. Informazioni che saranno rese disponibili dagli stessi venditori, pronti ad aiutare il consumatore ad orientarsi. 


Argomenti

Aires
App Io
Applia
Bonus elettrodomestici

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Maurizio Belpietro ai microfoni di RTL 102.5: “Istituzionalmente scorretta la replica del Quirinale. Vicenda inquietante”

    Maurizio Belpietro ai microfoni di RTL 102.5: “Istituzionalmente scorretta la replica del Quirinale. Vicenda inquietante”

  • RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

    RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

  • Banda di giovanissimi sgominata, avevano rapinato un 22enne a Monza che resterà invalido per lesioni al midollo spinale

    Banda di giovanissimi sgominata, avevano rapinato un 22enne a Monza che resterà invalido per lesioni al midollo spinale

  • Al via la nuova campagna di comunicazione di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

    Al via la nuova campagna di comunicazione di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

  • Venezuela, 30 anni ad un medico per un audio di critica al governo su un gruppo WhatsApp

    Venezuela, 30 anni ad un medico per un audio di critica al governo su un gruppo WhatsApp

  • Biagio Antonacci a RTL 102.5: “avremo modo di vederci presto e sarà bellissimo. Sto anche lavorando in studio per nuova musica”

    Biagio Antonacci a RTL 102.5: “avremo modo di vederci presto e sarà bellissimo. Sto anche lavorando in studio per nuova musica”

  • Mogol presenta a RTL 102.5 “Senza paura. La mia vita”, il libro autobiografico

    Mogol presenta a RTL 102.5 “Senza paura. La mia vita”, il libro autobiografico

  • Angelo Binaghi a RTL 102.5, Coppa Davis: “Dai ragazzi impegno per mantenerla in Italia per il terzo anno consecutivo”

    Angelo Binaghi a RTL 102.5, Coppa Davis: “Dai ragazzi impegno per mantenerla in Italia per il terzo anno consecutivo”

  • Maduro libera il francese Castro, detenuto come Trentini. Mentre la tensione con gli Stati Uniti è alle stelle

    Maduro libera il francese Castro, detenuto come Trentini. Mentre la tensione con gli Stati Uniti è alle stelle

  • Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

    Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

Maltempo, frana travolge le case nel goriziano, due persone sono disperse. Trecento gli sfollati

Maltempo, frana travolge le case nel goriziano, due persone sono disperse. Trecento gli sfollati

A Cormons si cercano un 32enne ed un'anziana vicina di casa, che aveva tentato di mettere in salvo. Disagi anche in Liguria e Toscana

Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

I resti della ragazza furono abbandonati in una valigia in fondo a un dirupo nella zona di Capranica Prenestina nel mese di marzo dello scorso anno

Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

Grave incidente stradale questa mattina, all'altezza di Stezzano. A causarlo sarebbe stato un sorpasso azzardato