Bonus elettrodomestici, è corsa all'incentivo. I fondi potrebbero esaurirsi presto

La corsa delle famiglie per accaparrarsi il bonus per cambiare la lavatrice vecchia o il piano cottura che non funziona più è stata immediata: la richiesta degli incentivi procede a ritmo accelerato, al punto che nelle prime ore di questa giornata, in alcuni momenti, è andato in tilt il servizio attivato sulla App Io, così come la possibilità di fare la richiesta sul portale BonusElettrodomestici.it. E si stima che i fondi previsti per l'iniziativa, 48,1 milioni di euro, possano esaurirsi già oggi.





PLAUSO DA AIRES E APPLIA

Plauso agli incentivi da APPLIA, l'Associazione dei produttori di elettrodomestici e da Aires, l'Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati. Quest'ultima ha stimato che siano state più di trecentomila le richieste arrivate nella prima mattinata. "" ha dichiarato il presidente, Andrea Scozzoli, aggiungendo che, a questo punto, la conferma dell'incentivo nella legge di bilancio del 2026 non soltanto è auspicabile ma necessaria.





COSA SI PUÓ COMPRARE

Ricordiamo che il bonus consiste in un contributo erogato sotto forma di voucher, destinato all'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica da parte degli utenti che sostituiscono apparecchiature obsolete, per favorire il risparmio e promuovere il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi. Voucher che copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per nucleo familiare e di 200 euro per i nuclei con Isee inferiore a 25.000 euro annui. Ma cosa sarà possibile acquistare? Lavatrici e lavasciuga, forni, cappe da cucina, lavastoviglie, asciugabiancheria, frigoriferi e congelatori, piani cottura. Tutto realizzato in Europa e con classe energetica che rispetti determinati requisiti. Informazioni che saranno rese disponibili dagli stessi venditori, pronti ad aiutare il consumatore ad orientarsi.



