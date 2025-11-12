Bonus Elettrodomestici 2025 al via. Click day martedì 18 novembre, dalle 7

La corsa per accaparrarsi il bonus elettrodomestici parte ufficialmente alle 7 del mattino di martedì prossimo sull'app IO oppure sul sito dedicato bonuselettrodomestici.it con le principali associazioni di categoria, AIRES per i gruppi di distribuzione e APPLIA per i produttori, pronte ai nastri di partenza. Le risorse ammontano a poco più di 48 milioni di euro, il bonus darà diritto a uno sconto in fattura del 30% del costo, fino a un tetto di 100 euro. L'importo massimo sale a 200 euro se l'Isee familiare è sotto i 25mila euro. Si potranno comprare solo forni, lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, asciugatrici, frigoriferi, congelatori e piani cottura ad alta efficienza energetica e di produzione europea. In cambio andrà rottamato un apparecchio dello stesso tipo, ma con una classe energetica peggiore. Chi fa più in fretta avrà l’incentivo, chi resta fuori sarà inserito in una lista d’attesa e ripescato se, ad esempio, qualcuno dei beneficiari non spenderà la somma entro 15 giorni.

QUANTO VALE IL BONUS

Per il Bonus Elettrodomestici 2025 il governo ha messo sul piatto 48,1 milioni di euro. L'incentivo copre fino al 30% del costo, con un massimale di 100 euro per famiglia, che sale a 200 euro per nuclei con ISEE annuo inferiore a 25 mila euro.

I REQUISITI

Come detto lo sconto in fattura è possibile solo se, il nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica e di produzione europea, andrà a sostituire apparecchiature dello stesso tipo ma di classe energetica inferiore. Nella lista degli acquisti solo forni, lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, asciugatrici, frigoriferi, congelatori e piani cottura. L'incentivo andrà speso entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda, altrimenti le risorse prenotate torneranno disponibili per altre famiglie.