Box Office 30 ottobre – 2 novembre 2025: Italia in crescita, USA ai minimi dal 1997. La vita va così batte Dracula

È stato un fine settimana difficile per il cinema americano: tra venerdì 31 ottobre e domenica 2 novembre 2025, il box office USA ha registrato uno dei risultati più deludenti dell’anno, chiudendo con incassi ben al di sotto delle aspettative.

Un crollo che arriva al termine di un ottobre da dimenticare, il peggiore dal 1997.

In Italia, invece, il clima è stato ben diverso. Le sale hanno totalizzato 8.502.017 euro d’incasso, con 1.125.633 spettatori distribuiti su 3.161 schermi.

Un risultato che vale il settimo posto tra i migliori weekend cinematografici del 2025. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra un calo del 26,3%, ma rispetto al weekend precedente la crescita è robusta: +42%, un segnale incoraggiante per il mercato nazionale.

IN ITALIA MILANI BATTE BESSON

Una bella sfida per il podio in Italia. A spuntarla, seppur di misura, è stato “La vita va così” di Riccardo Milani, che ha confermato il primo posto al box office con 1.795.366 euro incassati nel suo secondo fine settimana, in crescita del 12% rispetto al debutto. Sostenuto da un forte passaparola, il film ha raggiunto 3.976.511 euro complessivi dal 23 ottobre, superando così i risultati di “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” e puntando ora al traguardo dei cinque milioni.

Subito dietro si piazza “Dracula – L’amore perduto” di Luc Besson, che debutta con 1.778.747 euro nel weekend e 1.977.264 euro complessivi nei primi cinque giorni di programmazione. Un esordio solido, che lo colloca tra i migliori horror del 2025.

Medaglia di bronzo per “Cinque secondi” di Paolo Virzì, che chiude il weekend con 821.821 euro, un debutto in linea con “Un altro Ferragosto”. In quarta posizione, invece, arriva “Io sono Rosa Ricci”, lo spin-off di Mare fuori: 673.523 euro incassati e 702.892 euro totali, incluse le anteprime. Resta da capire se il film saprà andare oltre il pubblico fedele alla serie.

Chiude la top five “Bugonia” di Yorgos Lanthimos, che continua il suo percorso positivo con 453.037 euro (-13%) e un totale di 1.192.353 euro. Il titolo è ormai vicino a superare “Kinds of Kindness”, confermando il regista greco tra i più apprezzati del cinema d’autore contemporaneo.

USA: UNO DEI PEGGIORI WEEKEND DEL 2025

Negli Stati Uniti, il botteghino ha mostrato tutta la sua fragilità. La sfida al vertice tra “Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto” e “The Black Phone 2” si è giocata sul filo dei centomila dollari. Secondo le stime, a prevalere sarebbe “Regretting You”, con 8,1 milioni di dollari nel weekend (-41%), per un totale domestico di 27,5 milioni e circa 50 milioni globali, a fronte di un budget di 30.

A brevissima distanza segue “The Black Phone 2”, che raccoglie 8 milioni di dollari (-38%) e raggiunge 61,4 milioni in patria e oltre 104 milioni nel mondo.

In terza posizione l’anime “Chainsaw Man – Il film: la storia di Reze”, che aggiunge 6 milioni (-66,7%) e porta il totale a 30,7 milioni negli Stati Uniti e 139 milioni globali. Nel complesso, però, il dato resta sconfortante: meno di 53 milioni di dollari complessivi nel weekend, tra i risultati peggiori del 2025.





Dopo un ottobre così altalenante, il settore guarda con fiducia al futuro. Novembre e, soprattutto, le festività natalizie potrebbero rappresentare la vera occasione di rilancio.



