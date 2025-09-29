Box office, DiCaprio guida il weekend: Una battaglia dopo l’altra primo in Italia e USA

Paul Thomas Anderson conquista il weekend cinematografico: il suo Una battaglia dopo l’altra, con un cast d’eccezione guidato da Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio Del Toro, debutta al primo posto sia in Italia che negli Stati Uniti. Un successo che conferma l’attesa intorno al regista californiano, ma che non basta ancora a far tirare un sospiro di sollievo: con un budget colossale alle spalle, il film dovrà continuare a incassare molto per dimostrarsi davvero vincente.

INCASSI CINEMA ITALIA, DICAPRIO SUBITO IN TESTA

Tra il 25 e il 28 settembre le sale italiane hanno registrato 5,16 milioni di euro e 745 mila spettatori: un balzo del 41% rispetto allo stesso periodo del 2024, complice anche l’ultima giornata di Cinema in Festa, con i biglietti a 3,50 euro. Segnale chiaro che il pubblico ha voglia di tornare in sala.A guidare il box office c’è Una battaglia dopo l’altra, nuovo lavoro di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio e Benicio del Toro. L’esordio italiano segna 1.069.334 euro, un risultato ben superiore a quello di Licorice Pizza (l’ultimo film di Paul Thomas Anderson) ma ancora distante dal debutto di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (oltre 1,7 milioni), l’ultima pellicola con DiCaprio.

Al secondo posto si conferma il family La casa delle bambole di Gabby con 736 mila euro, mentre sul podio sale anche l’evento sportivo Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli, che in cinque giorni porta a casa 619 mila euro, nonostante la diretta concorrenza del big match Milan-Napoli.

Molto atteso dopo Venezia, La voce di Hind Rajab apre al quarto posto con 425 mila euro, distribuito in oltre 400 sale. Resiste in quinta posizione l’horror The Conjuring – Il rito finale, che aggiunge altri 327 mila euro e supera la soglia dei 9 milioni complessivi, imponendosi come uno dei maggiori successi dell’anno.

Tra le altre uscite: Esprimi un desiderio di Volfango De Biasi parte con 315 mila euro; la commedia romantica Material Love continua la sua corsa e raggiunge i 2,48 milioni dopo quattro settimane; bene anche Duse (194 mila euro) e The Life of Chuck (188 mila). Chiude la top ten l’anime Demon Slayer – Il castello dell’infinito, che con altri 181 mila euro porta il totale a oltre 4,2 milioni.

INCASSI CINEMA USA: DEBUTTO AGRODOLCE PER ANDERSON

Negli Stati Uniti One Battle After Another esordisce al primo posto con 22,4 milioni di dollari in 3.634 sale, cui si sommano 26,1 milioni a livello internazionale, per un totale globale di 48,5 milioni. Numeri da leader, ma insufficienti a tranquillizzare gli analisti: con un budget che supera i 200 milioni (tra produzione e marketing), il film dovrà incassarne almeno 300 per coprire i costi.

Sul fronte del gradimento, però, i segnali sono incoraggianti: CinemaScore “A” e il 96% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. A trainare gli incassi sono i formati premium (Imax e Dolby), che da soli hanno generato il 51% delle entrate nazionali.

Liberamente tratto dal romanzo Vineland di Thomas Pynchon, il film racconta la parabola di Bob Ferguson (DiCaprio), ex rivoluzionario in declino che vive isolato con la figlia, fino al ritorno di un vecchio nemico (Sean Penn) destinato a sconvolgergli la vita.

Alle spalle di Anderson, in classifica, Gabby’s Dollhouse: The Movie debutta con 13,5 milioni di dollari, mentre l’horror The Strangers: Chapter 2 delude con appena 5,9 milioni e critiche pessime. A tenere alta la media ci pensano i blockbuster internazionali: Demon Slayer: Infinity Castle, ormai a quota 605 milioni globali, e The Conjuring: Last Rites, che ha superato i 435 milioni.



