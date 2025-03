Brad Pitt guida una vera auto da corsa nel trailer ufficiale del film F1

Azione e adrenalina. Il volume è altissimo e le dimensioni pretendono di uscire fuori dai confini dello schermo. È stato rilasciato ieri sui canali ufficiali di Warner Bros il trailer del nuovo attesissimo film F1, che vede in cabina di regia l’uomo che ha realizzato Top Gun: Maverick. Auto da corsa che sfrecciano come missili supersonici nella pellicola che vanta la partecipazione di Brad Pitt, oltre ad essere prodotta dallo stesso Lewis Hamilton. Insomma lo sfarzo è evidente e l’ambizione non manca. Ma di cosa stiamo parlando?

F1, LA TRAMA IN BREVE

In F1 Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, campione degli anni ’90 ritiratosi dopo aver subito un terribile incidente. Quando l’amico e proprietario di scuderia di Formula 1 (Javier Bardem), lo contatta per chiedergli di rimettersi in gioco e di unirsi al team Apex Grand Prix per fare da mentore al giovanissimo pilota prodigio Joshua Pearce (Damson Idris), accetta di tornare e di cimentarsi con il circuito di auto da corse più veloce al mondo. La produzione non ha badato a spese e molte scene sono state girate durante gli stessi Gran Premi.

F1, IL CAST

Nella pellicola saranno presenti Brad Pitt nel ruolo di Sonny Hayes; Damson Idris nel ruolo di Joshua Pierce; Javier Bardem nel ruolo del team principal della squadra, e Sarah Niles nel ruolo della madre di Joshua. Completano il cast Kerry Condon, Tobias Menzies e Will Merrick. In F1 appariranno inoltre Lewis Hamilton, Max Verstappen e tutti gli altri attuali membri dell’attuale Campionato mondiale di Formula 1.

Prodotto da Apple Studios, Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment e Dawn Apollo Films, F1 è atteso nei cinema di tutto il mondo per il 26 giugno 2025.

Secondo alcune voci il film avrebbe buone probabilità di essere presentato durante la prossima edizione del Festival del Cinema di Cannes, magari fuori concorso. Al momento non è chiaro se dalla Croisette prenderanno la palla al balzo per offrire alla kermesse un tocco di glamour e di Hollywood.