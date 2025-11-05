Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano insieme per un nuovo capitolo de “La Mummia”

Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano insieme per un nuovo capitolo de "La Mummia"

Mario Vai

05 novembre 2025, ore 09:35

La notizia segna il ritorno di uno dei franchise più amati degli anni Novanta, capace di mescolare azione, mistero e ironia

Hollywood si prepara a risvegliare un’antica leggenda.

Brendan Fraser e Rachel Weisz, protagonisti indimenticabili della saga de La Mummia, torneranno fianco a fianco in un nuovo film della serie prodotta da Universal Pictures.

L’industria cinematografica americana, che soprattutto in questo 2025 ha visto faticare parecchio i propri blockbuster, sembra voler tornare all’usato sicuro, sfornando un brand di facile presa sul pubblico.

Alla regia ci saranno Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il duo noto come Radio Silence, già autori di Ready or Not e del recente rilancio di Scream per Paramount.

LA MUMMIA, I PRIMI FILM

La notizia segna il ritorno di uno dei franchise più amati degli anni Novanta, capace di mescolare azione, mistero e ironia in un equilibrio che conquistò il pubblico di tutto il mondo.

Il primo capitolo, uscito nel 1999 e diretto da Stephen Sommers, consacrò Fraser come eroe d’azione e fece di Rachel Weisz una delle interpreti più ricercate della sua generazione.

Il successo al botteghino diede vita a due seguiti: La Mummia – Il ritorno del 2001 e La tomba dell’Imperatore Dragone del 2008, dove però l’attrice britannica non tornò a vestire i panni dell’archeologa Evelyn Carnahan.

LA MUMMIA E IL TENTATIVO FALLITO DEL 2017

La Universal aveva già tentato di riportare in vita la saga nel 2017 con Tom Cruise, ma il progetto non riuscì a replicare la magia degli originali.

Il film, pensato per inaugurare il cosiddetto “Dark Universe” dello studio, non incontrò il favore del pubblico e chiuse le porte all’ambizioso piano di collegare i mostri classici della casa di produzione in un’unica saga cinematografica.

FRASER E IL SUCCESSO DELLA MUMMIA

Oggi l’atmosfera è diversa. Fraser, tornato alla ribalta dopo anni di silenzio con la straordinaria interpretazione in The Whale di Darren Aronofsky (che gli è valsa l’Oscar come miglior attore) aveva già espresso il desiderio di rimettersi i panni dell’avventuriero Rick O’Connell.

Sarei aperto all’idea, se qualcuno trovasse la storia giusta”, aveva raccontato qualche tempo fa a Variety. L’attore ha più volte sottolineato quale sia, a suo parere, la chiave del successo della trilogia originale: il divertimento. “Il segreto del nostro film era l’equilibrio. Non era solo orrore, ma un’avventura entusiasmante e piena di ironia. Quello spirito mancava nella versione del 2017”, ha spiegato in un’intervista.

LA MUMMIA 4, COSA SAPPIAMO SUL FILM?

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo capitolo dovrebbe riportare il pubblico alle atmosfere esotiche e spettacolari che hanno reso iconica la saga, con un approccio moderno ma fedele allo spirito originale.

Nessun dettaglio ufficiale sulla trama, ma il ritorno di Fraser e Weisz è già sufficiente a riaccendere la nostalgia di un’epoca in cui le maledizioni dei faraoni, le mappe segrete e i deserti infuocati avevano un fascino irresistibile.


Brendan Fraser
La mummia
Rachel Weisz

