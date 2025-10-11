Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

Un incontro apparentemente banale tra ragazzi si è trasformato in un caso di "revenge porn" che ha scosso Brescia. Un giovane di 19 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato individuato come responsabile della diffusione non consensuale di immagini intime appartenenti a una ragazza di 20 anni. L’episodio è avvenuto nella zona di via Divisione Acqui e ha portato all’intervento degli agenti del Commissariato “Carmine” insieme alle volanti della questura.

L'INIZIO DELL'INDAGINE

Tutto ha avuto inizio con la richiesta di aiuto della giovane, che si è rivolta alla polizia raccontando di essere stata minacciata da un ex fidanzato. Il ragazzo, approfittando della loro passata relazione, avrebbe scattato di nascosto una foto delle sue parti intime per poi condividerla su un social network, senza alcun consenso. Non contento, avrebbe contattato la ragazza proponendole un incontro, durante il quale le ha imposto di cancellare una canzone dal suo profilo social, minacciandola di pubblicare altre immagini compromettenti, anche di una sua amica, se non avesse obbedito.



