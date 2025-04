Busto Arsizio, 14enne picchiata e violentata da un 21enne che aveva conosciuto sui social

Una violenza brutale, ai danni di una ragazzina di 14 anni di nazionalità peruviana, picchiata e stuprata da un ragazzo che aveva conosciuto sui social. È accaduto tutto ieri sera, intorno alle 20, in una zona dismessa di Busto Arsizio, in provincia di Varese, nei pressi della stazione.





L'ALLARME

A dare l'allarme, allertando il 112, è stato un residente della zona che aveva sentito le urla terribili della giovanissima. Quando i Carabinieri sono arrivati sul luogo, un capannone abbandonato, le violenze erano ancora in corso. Il 21enne, un cittadino di origini nordafricane, residente a Rozzano, nel milanese, è stato arrestato in flagranza di reato, dopo essersi opposto duramente alle Forze dell'Ordine. Ora dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.





L'AGGANCIO ONLINE

Secondo quanto ricostruito fin qui, l'uomo aveva agganciato la giovanissima online, mostrandosi gentile. Dopo un'iniziale conoscenza virtuale, era così arrivato il primo appuntamento, che si è trasformato però in un incubo. I due avrebbero prima trascorso del tempo insieme normalmente, facendo una passeggiata, poi però la svolta nei pressi di Via Vercelli, dove hanno avuto inizio gli abusi. La ragazza è stata malmenata e violentata. Un'aggressione feroce, per cui i medici che le hanno prestato le prime cure in Pronto Soccorso le hanno assegnato una prognosi di 50 giorni.