Caccia al killer di Kirk. Trump accusa la sinistra radicale e la base MAGA chiede vendetta. Bandiere a mezz’asta in tutto il Paese

Rilasciato un secondo sospetto per l’omicidio di Charlie Kirk. Fermati subito dopo la sparatoria, i due sospettati sono stati inizialmente trattenuti dalla Polizia, per poi essere rilasciati senza dare troppi dettagli. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, che sta conducendo le indagini insieme all'FBI, ha dichiarato alla CNN che nessuno dei fermati aveva “legami con la sparatoria”. "Sono in corso indagini e una caccia all'uomo per individuare l'assassino", hanno detto gli inquirenti. Kirk è stato colpito mentre rispondeva a una domanda sulle sparatorie di massa. Si ritiene che l'assassino abbia sparato un solo colpo da un tetto vicino al cortile del campus dove stava parlando. "Non è possibile fornire ulteriori chiarimenti per proteggere l'integrità della nostra indagine", hanno concluso le autorità. Un video diffuso pochi istanti dopo che Kirk è stato colpito mostra una figura che si abbassa mentre corre sul tetto del Losee Center, un edificio proprio di fronte a dove era seduto l'attivista. Dopo essere stato centrato, il 31enne è stato trasportato "con un mezzo privato" al Timpanogos Regional Hospital, dove è morto. Charlie Kirk aveva un servizio di sicurezza privato, perché era stato oggetto di minacce. In serata, ennesima sparatoria in una scuola di Evergreen, in Colorado. Almeno due studenti sono in condizioni critiche

IL VIDEO NELLO STUDIO OVALE

Il presidente Trump ha definito Kirk “leggendario” e ha espresso tutta la sua rabbia per l’omicidio dell’amico. Poi, ha accusato la retorica della "sinistra radicale" che è direttamente responsabile del terrorismo a cui assistiamo nel Paese . "Charlie ha ispirato milioni di persone. Questo è un momento buio per l'America", ha detto il presidente in un video. "La retorica della sinistra radicale - ha denunciato- è direttamente responsabile del terrorismo a cui assistiamo oggi, e deve cessare immediatamente", ha affermato il leader americano, che ha promesso ulteriori azioni, anticipando un piano più ampio per reprimere la violenza politica. Trump ha suggerito che gli americani e i media devono "affrontare il fatto che la violenza e gli omicidi sono la tragica conseguenza della demonizzazione di coloro con cui non si è d'accordo". "La mia amministrazione troverà tutti coloro che hanno contribuito a questa atrocità e ad altre violenze politiche, comprese le organizzazioni che le finanziano e le sostengono, così come coloro che perseguitano i nostri giudici, le forze dell'ordine e chiunque altro porti ordine nel nostro Paese". "In onore di Charlie Kirk, un vero grande patriota americano - ha poi annunciato il presidente degli Stati Uniti - ordino che tutte le bandiere americane negli Stati Uniti siano abbassate a mezz'asta fino a domenica sera alle 18" ha concluso il presidente.

REAZIONI INFIAMMATE

Infiammano i social le polemiche e le accuse contro la sinistra con appelli alla vendetta, poi, l’invocazione all’Insurrection Act, che conferisce al presidente poteri speciali. Su tutti, l’ex braccio destro di Trump, Elon Musk, sul suo social X ha stigmatizzato l’episodio criminale, scrivendo che “la sinistra è il partito degli assassini” ha scritto l’ex rampollo, che ha poi citato un post che accusava “i media mainstream di sinistra, così come i personaggi di sinistra come Gavin Newsom (governatore della California ndr)” di aver radicalizzato i propri elettori contro i personaggi di destra come Kirk. Anche la consigliera ombra del Tycoon non Laura Loomer ha accusato pesantemente la sinistra che secondo lei è “composta da terroristi” ha scritto su X. Allineato il governatore dello Utah, dove è avvenuto l’omicidio: si è trattato di un “omicidio politico” ha detto.

LEADER SUI SOCIAL

In campo opposto si esprime l’ex presidente Obama. La condanna è condivisa con la parte avversa, ma la forma è più istituzionale e meno violenta. "Non sappiamo ancora cosa abbia motivato la persona che ha sparato e ucciso Charlie Kirk, ma questo tipo di violenza spregevole non ha spazio nella nostra democrazia. Michelle e io pregheremo per la famiglia di Charlie stasera, in particolare per sua moglie Erika e i loro due bambini piccoli" ha scritto l’ex leader democratico. Per Giorgia Meloni, l'omicidio di Kirk è una ferita profonda per la democrazia e per chi crede nella libertà".



