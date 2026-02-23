Cagliari: boccone fatale per un bimbo di cinque anni, soccorsi inutili, è morto soffocato dopo 40 minuti

Un bimbo di circa 5 anni è morto soffocato da un wurstel a Sestu, vicino Cagliari. I medici hanno tentato di rianimarlo imarlo per oltre 40 m

Un bimbo di circa 5 anni è morto soffocato da un wurstel a Sestu, vicino Cagliari. I medici hanno tentato di rianimarlo imarlo per oltre 40 m Photo Credit: Ansa/Manuel Scordo

Redazione Web

23 febbraio 2026, ore 13:30

I genitori erano presenti alla cena hanno tentato loro i primi soccorsi guidati al telefono dal 118, i carabinieri hanno accertato la causalità del fatto

Un bimbo di circa 5 anni è morto soffocato da un wurstel a Sestu, vicino Cagliari. I medici del 118, chiamati dai genitori del piccolo, hanno tentato di rianimarlo per oltre 40 minuti, purtroppo senza successo. Sulla vicenda hanno avviato le indagini i carabinieri della locale stazione. Secondo la ricostruzione dei fatti riportata da L’Unione Sarda, il piccolo di 5 anni, ancora da compiere, è rimasto soffocato da un wurstel. E avvenuto sotto gli occhi dei genitori, che hanno cercato di effettuare le manovre di disostruzione guidati al telefono dagli operatori del 118. Sul luogo della tragedia sono poi intervenuti i medici del 118, chiamati dai genitori del bambino. All’arrivo dell’ambulanza medicalizzata il bimbo era già in arresto cardiaco. Il personale medico ha tentato di rianimare il piccolo per oltre 40 minuti, senza però riuscirci.

Dopo il decesso del bimbo soffocato da un boccone, il medico intervenuto a Sestu ha allertato i carabinieri. I militari della locale Stazione stamattina hanno raggiunto l'abitazione dove si è consumata la tragedia durante a cena di ieri e hanno constatato la "natura puramente accidentale del drammatico evento". A quel punto il Pm di turno ha disposto la restituzione della piccola salma ai familiari.


Argomenti

bmbo
Sestu
soffocato

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Samurai Jay debutta a Sanremo con “Ossessione”: «Un brano travolgente, un vero tornado di passione»

    Samurai Jay debutta a Sanremo con “Ossessione”: «Un brano travolgente, un vero tornado di passione»

  • Enrico Nigiotti presenta a RTL 102.5 “Ogni volta che non so volare”, il brano in gara a Sanremo 2026

    Enrico Nigiotti presenta a RTL 102.5 “Ogni volta che non so volare”, il brano in gara a Sanremo 2026

  • Ditonellapiaga racconta a RTL 102.5 il ritorno a Sanremo con “Che fastidio!”

    Ditonellapiaga racconta a RTL 102.5 il ritorno a Sanremo con “Che fastidio!”

  • Ucciso un uomo che aveva violato il perimetro di sicurezza della residenza di Trump a Mar-a-Lago

    Ucciso un uomo che aveva violato il perimetro di sicurezza della residenza di Trump a Mar-a-Lago

  • Trapianto fallito a Napoli, incompleta la cartella clinica del piccolo Domenico fornita dal Monaldi alla famiglia

    Trapianto fallito a Napoli, incompleta la cartella clinica del piccolo Domenico fornita dal Monaldi alla famiglia

  • Serie A, è crisi Juventus, perde in casa con il Como, l'Inter si riscatta dopo la sconfitta in Champions, finisce senza reti tra Cagliari e Lazio

    Serie A, è crisi Juventus, perde in casa con il Como, l'Inter si riscatta dopo la sconfitta in Champions, finisce senza reti tra Cagliari e Lazio

  • Trump porta i dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema

    Trump porta i dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema

  • "Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo”, così Papa Leone ai giovani

    "Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo”, così Papa Leone ai giovani

  • Bimbo Napoli, l'appello di Gian Francesco Tiramani. "Storia terribile ma non mettiamo in dubbio i trapianti"

    Bimbo Napoli, l'appello di Gian Francesco Tiramani. "Storia terribile ma non mettiamo in dubbio i trapianti"

  • Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civile

    Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civile

Zoe è stata uccisa, il procuratore di Alessandria valuta la qualificazione del reato

Zoe è stata uccisa, il procuratore di Alessandria valuta la qualificazione del reato

La 17enne di Nizza Monferrato (At) è stata strangolata e gettata nel fiume, confessa un 20enne, l’avrebbe uccisa per un rifiuto, il giovane è stato fermato

A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

La donna ha raccontato che la piccola era caduta dalle scale. Il medico legale parla invece di numerosi colpi volontari. Ora si trova in carcere, è accusata di omicidio preterintenzionale

Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne

Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne

E' accaduto a Castel Volturno, dove la polizia ha arrestato un uomo di 33 anni che ha accoltellato a più riprese la sua ex fidanzata, per poi tentare il suicidio. Nuovi accertamenti sulla morte di Jlenia