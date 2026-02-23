Un bimbo di circa 5 anni è morto soffocato da un wurstel a Sestu, vicino Cagliari. I medici del 118, chiamati dai genitori del piccolo, hanno tentato di rianimarlo per oltre 40 minuti, purtroppo senza successo. Sulla vicenda hanno avviato le indagini i carabinieri della locale stazione. Secondo la ricostruzione dei fatti riportata da L’Unione Sarda, il piccolo di 5 anni, ancora da compiere, è rimasto soffocato da un wurstel. E avvenuto sotto gli occhi dei genitori, che hanno cercato di effettuare le manovre di disostruzione guidati al telefono dagli operatori del 118. Sul luogo della tragedia sono poi intervenuti i medici del 118, chiamati dai genitori del bambino. All’arrivo dell’ambulanza medicalizzata il bimbo era già in arresto cardiaco. Il personale medico ha tentato di rianimare il piccolo per oltre 40 minuti, senza però riuscirci.

Dopo il decesso del bimbo soffocato da un boccone, il medico intervenuto a Sestu ha allertato i carabinieri. I militari della locale Stazione stamattina hanno raggiunto l'abitazione dove si è consumata la tragedia durante a cena di ieri e hanno constatato la "natura puramente accidentale del drammatico evento". A quel punto il Pm di turno ha disposto la restituzione della piccola salma ai familiari.



