Calcio. Cristiano Ronaldo è il giocatore più pagato al mondo, lo rivela una classifica della rivista "Forbes"

Cristiano Ronaldo, come lo scorso anno, è il calciatore più pagato al mondo . Lo ha rivelato l'ultima classifica stilata dalla rivista "Forbes", diffusa oggi. Il campione portoghese, che gioca in Arabia Saudita con il club dell'Al-Nassr, guadagna 285 milioni di dollari all'anno , l'equivalente di 263 milioni di euro. Dal 1990 solo il pugile Floyd Mayweather ha superato questa cifra, in un solo anno, mentre era ancora in carriera. Ronaldo, al comando di questa speciale classifica, ha quasi raddoppiato i guadagni dell'ex giocatore d el Paris Saint Germain, Lionel Messi , che oggi gioca, negli Stati Uniti, nell'Inter Miami, i cui guadagni toccano i 135 milioni di dollari, pari a 124 milioni di euro.





