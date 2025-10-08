Calcio, Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia

08 ottobre 2025, ore 12:29
Il cinque volte Pallone d'Oro, ex Juventus e Real Madrid, entra nel club dei miliardari, grazie a un patrimonio di circa 1,4 miliardi di dollari
Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia, non solo sul campo da calcio ma anche nel mondo della finanza. L’attaccante portoghese dell’Al-Nassr, oggi 40enne, è diventato ufficialmente il primo calciatore miliardario della storia, secondo quanto riportato da Bloomberg, che stima il suo patrimonio in circa 1,4 miliardi di dollari. Un traguardo straordinario per un atleta che, partendo da umili origini sull’isola di Madeira, ha saputo trasformarsi in un marchio globale capace di generare ricchezza ben oltre i confini del pallone.
LA CARRIERA E I GUADAGNI DEL CINQUE VOLTE PALLONE D'ORO
La carriera di Ronaldo è una parabola di determinazione e successo. Dallo Sporting Lisbona al Manchester United, dove esplose giovanissimo sotto la guida di Alex Ferguson, fino al decennio d’oro con il Real Madrid, CR7 ha conquistato tutto: cinque Palloni d’Oro, cinque Champions League e centinaia di record, tra cui quello di miglior marcatore nella storia delle competizioni ufficiali. Dopo l’esperienza alla Juventus e un secondo passaggio allo United, nel 2023 è arrivato il trasferimento che ha cambiato tutto: il contratto faraonico con l’Al-Nassr in Arabia Saudita, che gli garantisce oltre 200 milioni di dollari l’anno, inclusi bonus, benefit e sponsorizzazioni collegate. Secondo Bloomberg, l’accordo saudita ha reso Ronaldo non solo lo sportivo con lo stipendio più alto del mondo, ma anche il primo calciatore a entrare nel **Billionaire Index** della testata americana. Gli stipendi esentasse, la disponibilità di un jet privato e persino una quota di proprietà del club completano un pacchetto da capogiro. Tuttavia, il patrimonio del portoghese non si spiega soltanto con il calcio: la sua abilità imprenditoriale e la capacità di monetizzare la propria immagine ne hanno fatto un caso unico nel panorama sportivo.
I GUADAGNI DI CR7
Nel corso della carriera, Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari in stipendi, a cui si aggiungono contratti pubblicitari multimilionari con marchi come Nike, Armani e Castrol. Il solo accordo con il colosso americano dell’abbigliamento sportivo, rinnovato per dieci anni, vale circa 18 milioni l’anno. A questo si sommano i ricavi del brand personale CR7, che spazia dall’abbigliamento al profumo, fino alle catene alberghiere sviluppate in collaborazione con Pestana Hotels.
LE PAROLE DI CRISTIANO RONALDO PER IL PREMIO PRESTIGE
Lontano dal campo, Ronaldo mostra un’immagine più riflessiva ma ancora ambiziosa. Recentemente insignito del Premio Prestige per la carriera in nazionale, ha ricordato con orgoglio i suoi 22 anni con la maglia del Portogallo, definendola “la parte più alta e significativa della mia vita sportiva”. Nonostante l’età, non ha intenzione di fermarsi: sabato guiderà ancora la nazionale portoghese come capitano nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. “La mia famiglia mi dice di fermarmi, ma io ho ancora la stessa passione di quando ho iniziato”, ha dichiarato CR7. “Finché sentirò di poter dare qualcosa al mio club e al mio Paese, continuerò”. Così, mentre molti suoi coetanei hanno già appeso gli scarpini al chiodo, Cristiano Ronaldo dimostra ancora una volta di essere un’eccezione: campione sul campo, imprenditore visionario fuori dal rettangolo verde, e ora il primo miliardario del calcio mondiale.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini
Serie A 2025/26 al via: tutti a caccia del Napoli, tra ritorni illustri, novità regolamentari e un mercato ancora aperto
La Serie A 2025/26 riapre i battenti con quattro anticipi: alle 18.30 Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli, alle 20.45 Roma-Bologna e Milan-Cremonese, tra grandi aspettative, voti nuovi e novità nei regolamenti; è caccia aperta alla squadra di conte, favorita per il bis scudetto
Champions League, il sorteggio: De Bruyne subito contro il City, Juve c'è Pogba. Per l'Inter Liverpool e Arsenal, l'Atalanta con Chelsea e PSG
RTL 102.5 ha acquisito per il secondo anno consecutivo i diritti per la trasmissione in radiocronaca integrale di tutte le partite delle squadre italiane partecipanti