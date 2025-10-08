Calcio, Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia

Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia, non solo sul campo da calcio ma anche nel mondo della finanza. L’attaccante portoghese dell’Al-Nassr, oggi 40enne, è diventato ufficialmente il primo calciatore miliardario della storia, secondo quanto riportato da Bloomberg, che stima il suo patrimonio in circa 1,4 miliardi di dollari. Un traguardo straordinario per un atleta che, partendo da umili origini sull’isola di Madeira, ha saputo trasformarsi in un marchio globale capace di generare ricchezza ben oltre i confini del pallone.

LA CARRIERA E I GUADAGNI DEL CINQUE VOLTE PALLONE D'ORO

La carriera di Ronaldo è una parabola di determinazione e successo. Dallo Sporting Lisbona al Manchester United, dove esplose giovanissimo sotto la guida di Alex Ferguson, fino al decennio d’oro con il Real Madrid, CR7 ha conquistato tutto: cinque Palloni d’Oro, cinque Champions League e centinaia di record, tra cui quello di miglior marcatore nella storia delle competizioni ufficiali. Dopo l’esperienza alla Juventus e un secondo passaggio allo United, nel 2023 è arrivato il trasferimento che ha cambiato tutto: il contratto faraonico con l’Al-Nassr in Arabia Saudita, che gli garantisce oltre 200 milioni di dollari l’anno, inclusi bonus, benefit e sponsorizzazioni collegate. Secondo Bloomberg, l’accordo saudita ha reso Ronaldo non solo lo sportivo con lo stipendio più alto del mondo, ma anche il primo calciatore a entrare nel **Billionaire Index** della testata americana. Gli stipendi esentasse, la disponibilità di un jet privato e persino una quota di proprietà del club completano un pacchetto da capogiro. Tuttavia, il patrimonio del portoghese non si spiega soltanto con il calcio: la sua abilità imprenditoriale e la capacità di monetizzare la propria immagine ne hanno fatto un caso unico nel panorama sportivo.



