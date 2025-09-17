Calcio, oggi il debutto dell'Inter e dell'Atalanta in Champions League

L’Atalanta si prepara al debutto in Champions League: Questa sera al Parc des Princes gli Orobici affronteranno i campioni del Paris Saint-Germain, in quella che rappresenta la quinta partecipazione europea della storia del club bergamasco. Per Ivan Juric si tratta di un esame importante: il tecnico dovrà fare i conti con l’assenza di Lookman, non convocato, e con gli infortuni di Ederson, Kolasinac e Scamacca. “Ci mancano alcuni elementi, ma abbiamo tanti ragazzi nuovi, pronti e motivati, che possono imparare dagli 4-5 giocatori esperti per affrontare una partita ad altissimo livello. La vittoria e il bel gioco con il Lecce ci danno fiducia”, ha spiegato Juric alla vigilia. Dietro, Scalvini e Djimsiti sono in ballottaggio per completare la linea a tre con Kossounou e Hien, mentre in attacco Maldini potrebbe riprendersi il posto da titolare, lasciato a Sulemana contro il Lecce. Il tecnico ha sottolineato l’importanza della fase difensiva: “Dovremo resistere al pressing del Psg, squadra con pochissimi punti deboli. La fase difensiva deve essere perfetta contro giocatori così rapidi e tecnici”. Il capitano Marten de Roon ha ricordato il quarto di finale di Lisbona del 2020, con la semifinale sfiorata fino ai gol di Marquinhos e Choupo-Moting oltre il 90’. “Allora era un momento difficile, senza tifosi, e ancora rimpiangiamo quei cinque minuti dalla semifinale. Oggi non abbiamo nulla da perdere”. Juric punta a superare il girone e ottenere risultati importanti, con la convinzione di affrontare una delle squadre più forti d’Europa senza paura, ma con grande determinazione. Appuntamento alle 21 su RTL 102.5 con la radiocronaca integrale di PSG-Atalanta con Andrea Salvati in diretta dal Parc des Princes.

INTER A AD ASMTERDAM CONTRO l'AJAX

Cristian Chivu è tornato ad Amsterdam, la città che lo aveva accolto come giovane talento e dalla quale era partito da capitano dell’Ajax vincente. Tuttavia, quello che poteva essere un ritorno carico solo di emozioni assume un peso maggiore, considerando il momento delicato sulla panchina dell’Inter. La prima notte di Champions League da allenatore nerazzurro arriva infatti dopo due sconfitte consecutive in campionato, con l’urgenza di invertire subito la rotta in Europa. Chivu conosce bene il clima che lo attende all’Amsterdam Arena e sa quanto sarà intensa la sfida contro i lancieri, ma è determinato a sfruttare il potenziale della sua squadra. Ieri, in conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato come il problema non sia la prestazione, ma il risultato: “Questa squadra è forte e lo ha dimostrato anche a Torino. Ora serve continuità e morale, dobbiamo trasformare la qualità in punti”. Nessuna rivoluzione in porta: Yann Sommer confermerà il suo ruolo, con Chivu a difesa del portiere dopo le critiche post-Juventus, sottolineando l’importanza della sua esperienza e del rispetto umano. Alcuni cambiamenti potrebbero riguardare l’attacco, con il dubbio su Lautaro Martinez, alle prese con un problema alla schiena. In caso di forfait, Bonny affiancherà Thuram. In difesa, De Vrij sostituirà Acerbi, completando il reparto con Akanji e Bastoni, mentre a centrocampo Frattesi o Sucic prenderanno il posto di Barella o Mkhitaryan. Il messaggio di Chivu è chiaro: l’Ajax non sarà sottovalutato. La concentrazione è tutta sulla partita di domani, con la consapevolezza che affrontare una squadra esperta e ben organizzata come quella olandese richiederà preparazione fisica e mentale, senza lasciarsi distrarre da scenari futuri. Ajax-Inter la seguiremo in diretta su RTL 102.5 con la radiocronaca integrale di Nicolò Pompei dalle 21.