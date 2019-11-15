Campania, giornalista denuncia agguato, mi hanno sparato contro

Campania, giornalista denuncia agguato, mi hanno sparato contro

Campania, giornalista denuncia agguato, mi hanno sparato contro

Redazione Web

15 novembre 2019, ore 17:00 , agg. alle 20:23

Mario De Michele ha detto ai carabinieri di essere stato vittima di un agguato

Il giornalista casertano Mario De Michele, direttore di Campanianotizie.com, ha denunciato ai carabinieri di essere stato vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco a Gricignano d'Aversa. Ignoti hanno sparato contro di lui dieci proiettili ad altezza d'uomo, sei dei quali hanno centrato la sua macchina. "Si tratta di un episodio di una gravità inaudita che dimostra come il Casertano sia una zona ad altissima densità criminale" scrivono in una nota i vertici di Fnsi, Sugc e il presidente dell'Unci Campania, Sandro Ruotolo. Il fatto è avvenuto, secondo quanto riferito dal giornalista, ieri sera nei pressi di un'area oggetto di speculazione edilizia, nella zona della Nato. A sparare, ha denunciato De Michele, sarebbero stati due uomini a bordo di un'auto. "Sono stati dieci i proiettili esplosi ad altezza d'uomo, quindi per uccidere" viene specificato nella nota. "Chiediamo alla magistratura che si indaghi in ogni direzione per chiarire quanto accaduto. Al collega, al quale siamo vicini in questo momento difficile, va garantita la massima tutela per l'incolumità sua e di chi gli è vicino. Sappiamo che la Prefettura di Caserta si è già attivata. Il dovere dei giornalisti adesso è quello di non lasciarlo solo e di andare ad illuminare le storie che stava raccontando”. ​

Argomenti

agguato
campania
giornalista

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Trump porta i dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema

    Trump porta i dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema

  • "Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo”, così Papa Leone ai giovani

    "Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo”, così Papa Leone ai giovani

  • Bimbo Napoli, l'appello di Gian Francesco Tiramani. "Storia terribile ma non mettiamo in dubbio i trapianti"

    Bimbo Napoli, l'appello di Gian Francesco Tiramani. "Storia terribile ma non mettiamo in dubbio i trapianti"

  • Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civile

    Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civile

  • E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

    E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

  • Bollettino Bce, in Italia le famiglie pagano l’elettricità il doppio rispetto alle industrie ad alta intensità energetica

    Bollettino Bce, in Italia le famiglie pagano l’elettricità il doppio rispetto alle industrie ad alta intensità energetica

  • Meloni fa appello agli italiani per il voto al referendum sulla giustizia: no a lotta nel fango, voto solo sul merito

    Meloni fa appello agli italiani per il voto al referendum sulla giustizia: no a lotta nel fango, voto solo sul merito

  • Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

    Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

  • Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica

    Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica

  • RTL 102.5 fa chiarezza in merito alla frase pronunciata in diretta dallo speaker Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù a nord”

    RTL 102.5 fa chiarezza in merito alla frase pronunciata in diretta dallo speaker Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù a nord”

Delitto Trinchero, Alex Manna resta in carcere per omicidio, per ora non per femminicidio

Delitto Trinchero, Alex Manna resta in carcere per omicidio, per ora non per femminicidio

Zoe Trinchero, secondo l'autopsia, era ancora viva quando è stata gettata nel canale, Alex Manna aveva mostrato disperazione al ritrovamento del corpo

Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

Le Olimpiadi gli hanno tenuto compagnia, nelle corsie ci sono maglie di Inter e Milan, a Berna vertice di procure per pianificare le prossime azioni

Il teatro Sannazaro di Napoli distrutto dalle fiamme. La "bomboniera di via Chiaia" in cenere, il dolore della città

Il teatro Sannazaro di Napoli distrutto dalle fiamme. La "bomboniera di via Chiaia" in cenere, il dolore della città

Questa mattina all'alba, il teatro nel centro della città partenopea è stato avvolto da un enorme incendio. Distrutto l'interno: la cupola è collassata sulla platea. In fiamme anche alcuni appartamenti adiacenti. Diversi intossicati