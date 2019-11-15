Campania, giornalista denuncia agguato, mi hanno sparato contro

Il giornalista casertano Mario De Michele, direttore di Campanianotizie.com, ha denunciato ai carabinieri di essere stato vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco a Gricignano d'Aversa. Ignoti hanno sparato contro di lui dieci proiettili ad altezza d'uomo, sei dei quali hanno centrato la sua macchina. "Si tratta di un episodio di una gravità inaudita che dimostra come il Casertano sia una zona ad altissima densità criminale" scrivono in una nota i vertici di Fnsi, Sugc e il presidente dell'Unci Campania, Sandro Ruotolo. Il fatto è avvenuto, secondo quanto riferito dal giornalista, ieri sera nei pressi di un'area oggetto di speculazione edilizia, nella zona della Nato. A sparare, ha denunciato De Michele, sarebbero stati due uomini a bordo di un'auto. "Sono stati dieci i proiettili esplosi ad altezza d'uomo, quindi per uccidere" viene specificato nella nota. "Chiediamo alla magistratura che si indaghi in ogni direzione per chiarire quanto accaduto. Al collega, al quale siamo vicini in questo momento difficile, va garantita la massima tutela per l'incolumità sua e di chi gli è vicino. Sappiamo che la Prefettura di Caserta si è già attivata. Il dovere dei giornalisti adesso è quello di non lasciarlo solo e di andare ad illuminare le storie che stava raccontando”. ​