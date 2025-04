Cannes 2025, Martone in Concorso. Ecco i film della 78esima edizione del Festival Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

L’Italia c’è. Nel concorso della 78esima edizione del Festival di Cannes, presentato questa mattina a Parigi, a rappresentare il nostro paese ci penserà Mario Martone con il film Fuori.

La pellicola vede nel cast Valeria Golino nel ruolo di Goliarda Sapienza, ma anche Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi e Francesco Gheghi. Il regista napoletano non è nuovo a Cannes. Nel 2022 presentò Nostalgia, il film con protagonista Pierfrancesco Favino.

La trama della pellicola di Martone ci riporta alla Roma del 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l'incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita.

Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica.

TANTA ITALIA A CANNES

Martone dovrà gareggiare contro nomi piuttosto importanti come Wes Anderson, Ari Aster e Spike Lee.

Parecchia Italia anche nella sezione collaterale Un certain regard. Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis con “Testa o Croce?”, un western italiano che mostra il viaggio di Bufalo Bill", ha detto il delegato generale del festival Thierry Fremaux alla conferenza ufficiale a Parigi. L'altro film italiano è di Francesco Sossai e si intitola “Le città di pianura”. Nella sezione collaterale si segnala anche il debutto alla regia di Scarlett Johansson.

TUTTI I FILM IN CONCORSO

THE PHOENICIAN SCHEME di Wes ANDERSON

EDDINGTON di Ari ASTER JEUNES MÈRES di Jean-Pierre e Luc

DARDENNE ALPHA di Julia DUCOURNAU

RENOIR di HAYAKAWA Chie

THE HISTORY OF SOUND di Oliver HERMANUS

LA PETITE DERNIÈRE di Hafsia HERZI

SIRAT di Oliver LAXE

NEW VAGUE di Richard LINKLATER

TWO PROSECUTORS di Sergei LOZNITSA

FUORI di Mario MARTONE

O SECRETO AGENTE di Kleber MENDONÇA FILHO (THE SECRET AGENT)

DOSSIER 137 di Dominik MOLL

UN SIMPLE ACCIDENT di Jafar PANAHI

THE MASTERMIND di Kelly REICHARDT

EAGLES OF THE REPUBLIC di Tarik SALEH

SOUND OF FALLING di Mascha SCHILINSKI

ROMERÍA di Carla SIMÓN

SENTIMENTAL VALUE di Joachim TRIER.