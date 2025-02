Captain America: Brave New World, quanto ha incassato il nuovo film Marvel? Ecco i dati in Italia e USA Photo Credit: Ufficio Stampa Disney

Ottima partenza per il ritorno della Marvel sul grande schermo. C’era attesa per i risultati che Captain America: Brave New World avrebbe ottenuto nel suo primo fine settimana nelle sale, e stando ai dati che arrivano oltreoceano, le cose sono andate decisamente sopra le aspettative degli analisti. Anche da noi il 35esimo film del MCU è partito molto bene, facendo sperare per il meglio.

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD, SOPRA LE ASPETTATIVE

In USA il film che vede protagonista Anthony Mackie nei panni si Sam Wilson, ossia il nuovo Captain America, ha aperto con 89 milioni di dollari che diventano 192 sommati ai dati dei mercati esteri. Stiamo parlando di un risultato superiore ai 120 milioni incassati dall’ultimo film Marvel uscito in questo periodo (“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” del 2023). Le critiche non sono state così rosee come ci si aspettava ma, almeno per ora, non sembrano aver danneggiato particolarmente il titolo Marvel al box office. Bisognerà vedere come si comporterà nelle prossime settimane, ma dalla sua la Marvel ha scelto volutamente un momento in cui non c’è nell’immediato un film particolarmente forte al botteghino e questo potrebbe giovare molto sulla tenuta a lungo termine della pellicola.

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD TRIONFA ANCHE IN ITALIA

Anche da noi, sebbene in questo ultimo fine settimana il titolo si è scontrato con le serate del Festival di Sanremo e il big match Juventus – Inter, “Brave New World” ha aperto in testa alla classifica con 2.386.669 euro. Il totale per ora ammonta a 2.899.277 euro. Considerando il franchise di “Captain America", si tratta dell’esordio più contenuto nei numeri, a parte quello de “Il primo vendicatore” del 2011 che, però, era uscito di venerdì. Il film è comunque all’inizio e potrebbe crescere. Nel nostro paese il primo film del franchise aveva aperto con 2 milioni, il secondo con 2,6 mentre “Civil War” aveva esordito con la cifra esorbitante di quasi 5 milioni. Altri tempi per il brand Marvel.

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD, LA TRAMA

La pellicola è la prima a seguire la timeline successiva ad “Avengers: Endgame” (2019) e ha come protagonista Sam Wilson (Anthony Mackie), meglio conosciuto come Falcon, al quale era stato donato lo scudo dallo stesso Steve Rogers.

Come raccontato nella prima stagione di “The Falcon and the Winter Soldier” sa già che è proprio Falcon, un uomo comune senza superpoteri, a vestire i nuovi panni di Captain America, scelto dal governo affinché il Paese possa continuare ad avere un punto di riferimento e un simbolo di eroismo nella lotta contro il terrorismo internazionale.

Dopo l'incontro con il neoeletto Presidente degli Stati Uniti, Thaddeus Ross (Harrison Ford), Sam si ritrova a dover fronteggiare un incidente internazionale. Il nuovo Capitan America deve scoprire quali sono le cause che hanno portato a un efferato complotto globale ed evitare che l'intero mondo sia messo in pericolo.