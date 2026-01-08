Caracas annuncia la liberazione di un numero importante di detenuti, anche stranieri. L'Italia spera per Trentini

Caracas annuncia la liberazione di un numero importante di detenuti, anche stranieri. L'Italia spera per Trentini

Caracas annuncia la liberazione di un numero importante di detenuti, anche stranieri. L'Italia spera per Trentini Photo Credit: Foto: Ansa

Raffaella Coppola

08 gennaio 2026, ore 21:30

Sono già arrivate notizie sul rilascio di alcuni cittadini europei: cinque spagnoli, come confermato dal governo di Madrid

Il clamoroso annuncio è giunto in serata, direttamente dal presidente dell'Assemblea, Jorge Rodríguez: Caracas libererà un "numero importante" di detenuti venezuelani e stranieri. Tanto basta per riaccendere la speranza per Alberto Trentini, fermato nel novembre del 2024 e rinchiuso, da allora, in un carcere di massima sicurezza alle porte di Caracas. Mentre, a stretto giro, Madrid ha confermato il rilascio di 5 spagnoli detenuti, “un atto di giustizia” per il primo ministro della Spagna. "Celebriamo la liberazione degli spagnoli che hanno trascorso oltre un anno detenuti in Venezuela" così il premier iberico, Pedro Sanchez, ha salutato il ritorno in libertà di cinque connazionali, dei quali una con doppia nazionalità, da parte del nuovo governo venezuelano guidato da Delcy Rodriguez, dopo l'intervento militare degli Stati Uniti il 3 gennaio in Venezuela.

ALBERTO TRENTINI

Un annuncio che ha subito riacceso le speranze in Italia per la sorte di Alberto Trentini, da oltre 400 giorni nelle carceri di Caracas. La sua detenzione è iniziata il 15 novembre 2024. L'operatore umanitario veneziano si trovava nel Paese da meno di un mese per conto della Ong 'Humanity & Inclusion', impegnata nell'assistenza alle persone con disabilità. Il 46enne, che era arrivato a Caracas il 17 ottobre, è stato fermato a un posto di blocco mentre viaggiava verso Guasdualito per portare aiuti alle comunità locali. Quando è stato arrestato non aveva con sé le medicine di cui ha bisogno. Ha trascorso più di 400 giorni in carcere. Nelle prime settimane non si è saputo nulla sulla sua detenzione. Per oltre due mesi le autorità non hanno fornito notizie né hanno permesso alcun contatto con lui. A gennaio 2025 Palazzo Chigi, in una nota, assicurò che si stavano "attivando tutti i canali possibili per garantire una soluzione positiva e tempestiva" garantendo "massima attenzione fin dall'inizio". Dopo 181 giorni di silenzio la notte del 16 maggio è arrivata la prima telefonata. Il cooperante dal carcere di Caracas parlò con la famiglia, rassicurando di essere in buone condizioni e di ricevere le cure mediche di cui ha bisogno. Un mese prima la premier Giorgia Meloni aveva telefonato alla madre di Trentini, Amanda Colusso, per rassicurarla sull'impegno delle istituzioni. Ma nel primo anniversario della detenzione del cooperante la donna, in una conferenza stampa nella sede del Comune di Milano, aveva puntato il dito contro l'esecutivo. "Fino ad agosto il nostro governo non aveva avuto alcun contatto col governo venezuelano - aveva detto - E questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio. Sono qui dopo 365 giorni a esprimere indignazione” le sue parole concluse con quel “Sono stata troppo paziente ed educata ma ora la pazienza è finita”. Solo ieri, però, i genitori del cooperante veneto, Amanda ed Ezio Trentini, che stanno seguendo dalla loro casa a Lido di Venezia gli sviluppi di quanto sta avvenendo a Caracas dopo il blitz degli Stati Uniti, avevano fatto sapere di vivere "giorni di angoscia e di speranza". Con Trentini ci sono altri 25 connazionali reclusi nel paese sudamericano.

LA SPERANZA DI CECILIA SALA

E’ passato esattamente un anno dal rilascio della giornalista fermata e incarcerata dall’Iran. Un anniversario del giorno che Cecilia Sala definisce “il più bello della mia vita”. E’ così che, dopo l’annuncio venezuelano, la reporter spera che possa diventare il giorno più bello della vita anche per Alberto Trentini.

Argomenti

Alberto Trentini
Carcere
Liberazione
Palazzo Chigi
Venezuela

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • Lotteria Italia, la Dea bendata bacia Roma e provincia. Nella capitale il primo premio da 5 milioni di euro

    Lotteria Italia, la Dea bendata bacia Roma e provincia. Nella capitale il primo premio da 5 milioni di euro

  • La manovra è in Commissione alla Camera. Domani arriva in aula, martedì il via libera alla fiducia

    La manovra è in Commissione alla Camera. Domani arriva in aula, martedì il via libera alla fiducia

  • Restano tutti in carcere i componenti della baby gang di Milano. "Oggi si fa la spesa" le parole dell'unica ragazzina del gruppo

    Restano tutti in carcere i componenti della baby gang di Milano. "Oggi si fa la spesa" le parole dell'unica ragazzina del gruppo

  • Confcommercio è ottimista sui consumi di Natale grazie alle tredicesime. Sangalli chiede al governo di consolidare la ripresa

    Confcommercio è ottimista sui consumi di Natale grazie alle tredicesime. Sangalli chiede al governo di consolidare la ripresa

  • Autostrade: rimborsi agli automobilisti in caso di blocco del traffico per cantieri, incidenti o fenomeni meteo

    Autostrade: rimborsi agli automobilisti in caso di blocco del traffico per cantieri, incidenti o fenomeni meteo

  • Natale alla Casa Bianca: il tema, gli addobbi, i ritratti di The Donald (uno anche di mattoncini Lego)

    Natale alla Casa Bianca: il tema, gli addobbi, i ritratti di The Donald (uno anche di mattoncini Lego)

  • Re Carlo III potrebbe far trasferire, in pianta stabile, Andrew l'ex "Altezza Reale", duca di York, in esilio dorato in Bahrein

    Re Carlo III potrebbe far trasferire, in pianta stabile, Andrew l'ex "Altezza Reale", duca di York, in esilio dorato in Bahrein

  • Addio a Nicola Pietrangeli. E' morto a 92 anni, a Roma, il grande campione icona del tennis italiano

    Addio a Nicola Pietrangeli. E' morto a 92 anni, a Roma, il grande campione icona del tennis italiano

  • Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov

    Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov

  • Albino (Bg), l’Associazione Federica Albergoni Onlus festeggia i suoi primi 15 anni di impegno e solidarietà

    Albino (Bg), l’Associazione Federica Albergoni Onlus festeggia i suoi primi 15 anni di impegno e solidarietà

Raid aerei degli Stati Uniti, oggi, sul Venezuela. Catturati il presidente Maduro e la moglie portati fuori dal Paese

Raid aerei degli Stati Uniti, oggi, sul Venezuela. Catturati il presidente Maduro e la moglie portati fuori dal Paese

La conferma dell'operazione, definita brillante, è arrivata da Trump sui social. "Per il Venezuela è una nuova alba", ha detto il capo della Casa Bianca. Condanna da Mosca

Il Consiglio Europeo decide sull’utilizzo dei 200 miliardi di asset russi congelati per finanziare la resistenza di Kiev

Il Consiglio Europeo decide sull’utilizzo dei 200 miliardi di asset russi congelati per finanziare la resistenza di Kiev

“La forma più giusta è il prestito di riparazione, così Mosca capisce che è colpevole”, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky

Sparatoria alla Brown University, due studenti uccisi e nove feriti mentre prosegue la caccia al killer

Sparatoria alla Brown University, due studenti uccisi e nove feriti mentre prosegue la caccia al killer

Paura all’ateneo di Providence durante gli esami: un uomo armato spara vicino alla facoltà di Ingegneria. Due vittime, nove feriti, sospetto ancora in fuga