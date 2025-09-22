Case in fiamme a Cremella, in Brianza. Sette i feriti, tra cui un bambino, due sono in gravi condizioni

L'incubo di fuoco è scoppiato intorno alle 3 di notte, quando la maggior parte delle famiglie nel complesso di case di corte in via San Giovanni, a Cremella in provincia di Lecco, dormiva. L'incendio ha provocato sette feriti, due dei quali versano in gravi condizioni. Tra i feriti ci sono anche un bambino di 4 anni e un vigile del fuoco colpito alla schiena dal crollo dei detriti. Anche le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica che ha dato origine all'incendio.

I FERITI

Diverse le persone anche con bambini che, per ragioni di sicurezza, sono state costrette a lasciare gli edifici colpiti dal grosso incendio. Almeno 14 residenti coinvolti, di cui sette portati in ospedale, due in gravi condizioni, tra intossicati e feriti. Al Niguarda di Milano è stato ricoverato anche un bambino di 4 anni. Durante le operazioni di soccorso è rimasto ferito rimediando un infortunio alla schiena e una prognosi di 30 giorni.