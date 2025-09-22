Case in fiamme a Cremella, in Brianza. Sette i feriti, tra cui un bambino, due sono in gravi condizioni

22 settembre 2025, ore 13:30
Durante le operazioni di soccorso e spegnimento dell'incendio è rimasto ferito anche un vigile del fuoco. Indaga la procura di Lecco
L'incubo di fuoco è scoppiato intorno alle 3 di notte, quando la maggior parte delle famiglie nel complesso di case di corte in via San Giovanni, a Cremella in provincia di Lecco, dormiva. L'incendio ha provocato sette feriti, due dei quali versano in gravi condizioni. Tra i feriti ci sono anche un bambino di 4 anni e un vigile del fuoco colpito alla schiena dal crollo dei detriti. Anche le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica che ha dato origine all'incendio.
I FERITI
Diverse le persone anche con bambini che, per ragioni di sicurezza, sono state costrette a lasciare gli edifici colpiti dal grosso incendio. Almeno 14 residenti coinvolti, di cui sette portati in ospedale, due in gravi condizioni, tra intossicati e feriti. Al Niguarda di Milano è stato ricoverato anche un bambino di 4 anni. Durante le operazioni di soccorso è rimasto ferito rimediando un infortunio alla schiena e una prognosi di 30 giorni.
IMPONENTE L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
L'intervento - fa sapere la direzione regionale dei vigili del fuoco della Lombardia - è stato gestito con l'impiego di numerosi mezzi e personale: tre autopompe, tre autobotti, un carro aria e un funzionario tecnico. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle case sono proseguite per diverse ore. Sul posto anche numerose ambulanze. Sono ancora tutte da chiarire le cause del rogo, su cui indaga la procura di Lecco. Per accertarle è stato attivato il nucleo investigativo antincendi della direzione regionale.
