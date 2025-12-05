Censis, un terzo degli italiani preferisce le autocrazie. Famiglie più povere rispetto al 2007. Il sesso l'unico antidoto

Censis, un terzo degli italiani preferisce le autocrazie. Famiglie più povere rispetto al 2007. Il sesso l'unico antidoto

Censis, un terzo degli italiani preferisce le autocrazie. Famiglie più povere rispetto al 2007. Il sesso l'unico antidoto Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

05 dicembre 2025, ore 14:00

il 59mo rapporto dell'istituto di ricerca restituisce l'immagine di un Paese spaventato povero e impreparato. L'unico leader ammirato è il papa, l'unico sollievo nei piccoli piaceri della vita, in testa il sesso

"L’Italia nell’età selvaggia, del ferro e del fuoco”. Con questo titolo apocalittico inizia il rapporto Censis, il 59mo dell'istituto.

LA FOTOGRAFIA DI UN'ITALIA SPAVENTATA

Un’età “di predatori e prede”, di totale sfiducia nella politica e di seduzione, preoccupante, verso le autocrazie, guardate con favore “dal 30% degli italiani”. La fotografia è quella di un Italia spaventata per il futuro, soprattutto per il dato economico, il Grande Debito, che influenza non solo le nostre vite, ma peserà sui nostri figli e nipoti. La percezione della denatalità e di una popolazione che invecchia bloccando la proliferazione della piccola impresa, e determinando l’impoverimento, se non la progressiva scomparsa del ceto medio. In vent’anni (2004-2024) il numero dei titolari d’impresa si è assottiglia-to da oltre 3,4 milioni a poco più di 2,8 milioni: -17,0% (quasi 585.000 in meno). I giovani imprenditori con meno di 30 anni sono diminuiti nello stesso periodo del 46,2% (quasi 132.000 in meno). E se il reddito delle piccole imprese (fino a 5 addetti) corrispondeva al 17,8% del Pil nel 2004, e poi era sceso al 15,7% nel 2014, nel 2024 si è ridotto al 14,0%. Si indebolisce anche l’altro pilastro: il lavoro.

...E PIU' POVERA

Il rapporto rivela che famiglie italiane nel 2024 hanno perso quasi il 9 per cento del valore delle retribuzioni rispetto al 2007. Un quarto dei giovani italiani non si prepara al futuro, anche se aumentano del 5 per cento le immatricolazioni all’università. E ancora, una diffusa preoccupazione rispetto alla sicurezza, oltre metà della popolazione dichiara la paura di rientrare a casa la sera. Sfiducia nelle istituzioni e nella capacità di incidere dell’Europa. Il 55% degli intervistati è convinto che la spinta del progresso in Occidente si sia esaurita e adesso appartenga a Cina e India. Il 39% ritiene che le controversie tra le grandi potenze si risolvano ormai mediante i conflitti armati, i cui esiti fisseranno i confini del nuovo ordine mondiale.

I PIACERI DEL SESSO COME ANTIDOTO

Negli ultimi vent’anni famiglie italiane hanno drasticamente ridotto le spese per la cultura con quasi meno 35%. Si tratta di poco più di 12 miliardi di euro nell’ultimo anno, ovvero poco più di un terzo di quanto spendiamo nell’insieme per smartphone e computer (quasi 14,5 miliardi nel 2024: +723,3% negli ultimi vent’anni) e servizi di telefonia e traffico dati (17,5 miliardi). La riduzione dei consumi culturali dipende dalla forte contrazione della spesa per giornali (-48,3% in vent’anni) e libri (-24,6%). Ma contemporaneamente gli altri consumi di beni (+14,2%) e servizi culturali (+28,9%) non sono affatto diminuiti. Nell’ultimo anno il 45,5% degli italiani è andato al cinema, il 24,7% ha assistito a eventi musicali, il 22,0% a spettacoli teatrali, il 10,8% a concerti di musica classica e all’opera. L’unico leader a cui si guarda con ammirazione il Papa. E l’unico antidoto alla paura, dice il Censis, sono i piaceri della vita, con in testa il sesso


Argomenti

censis
istituto
ricerche su italiani

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

    Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

  • Mogherini Sannino e Zegretti rimessi in libertà. L'europa trema dopo il nuovo caso di corruzione

    Mogherini, Sannino e Zegretti rimessi in libertà. L'Europa trema dopo il nuovo caso di corruzione

  • Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi il giorno del delitto. Rimaste su un hard disk dal 2007

    Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi il giorno del delitto. Rimaste su un hard disk dal 2007

  • Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria

    Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria

  • Leonardo presenta il progetto Michelangelo: una cupola di protezione

    Leonardo presenta il progetto Michelangelo: una cupola di protezione

  • Garlasco, la nuova perizia conferma Dna compatibile con quello di Sempio. La difesa: 'è la prova di un contatta indiretto'

    Garlasco, la nuova perizia conferma Dna compatibile con quello di Sempio. La difesa: 'è la prova di un contatta indiretto'

  • Coppa Davis, un amore di punto. Bologna offre l’arena della Virtus al tennis

    Coppa Davis, un amore di punto. Bologna offre l’arena della Virtus al tennis

  • Trump 'obbligato' a fare causa alla BBC. Lo rivela il presidente in una intervista alla Fox

    Trump 'obbligato' a fare causa alla BBC. Lo rivela il presidente in una intervista alla Fox

  • Gino Cecchettin ricorda Giulia, a due anni dal suo omicidio: "l'educazione affettiva è una protezione"

    Gino Cecchettin ricorda Giulia, a due anni dal suo omicidio: "l'educazione affettiva è una protezione"

  • Individuato l'elicottero scomparso dai radar domenica. Un cumulo di rottami sull'Appennino toscano

    Individuato l'elicottero scomparso dai radar domenica. Un cumulo di rottami sull'Appennino toscano

Stefano De Martino "paparazzato" dal settimanale Oggi. Ecco cosa è accaduto al ristorante

Stefano De Martino "paparazzato" dal settimanale Oggi. Ecco cosa è accaduto al ristorante

Il racconto della serata è firmato da Alberto Dandolo, firma del settimanale diretto da Andrea Biavardi

Il cinema piange una sua diva: Claudia Cardinale, la vita come un film e i film della vita.

Il cinema piange una sua diva: Claudia Cardinale, la vita come un film e i film della vita.

Si è spenta a 87 anni l'attrice icona del cinema italiano e della dolce vita. Ribelle e indomita, attivista per i diritti delle donne e dell'ambiente. Italiana a Tunisi e a Parigi. Luci e ombre di una diva

A Napoli una scuola nega iscrizione a un bimbo disabile: "Non possiamo gestirlo"

A Napoli una scuola nega iscrizione a un bimbo disabile: "Non possiamo gestirlo"

Il caso sottoposto all'attenzione del Ministro Valditara, come affermano i legali della famiglia in una nota