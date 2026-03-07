Cgia, a causa del conflitto in Medio Oriente per le imprese italiane bollette energetiche più care per quasi 10 miliardi di euro

Redazione Web

07 marzo 2026, ore 12:03

Le stime sono dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre. I rincari in media saranno del 13,5% rispetto al 2025. In conseguenza del conflitto in Medio Oriente, gli aumenti comporteranno una spesa di 7,2 miliardi di euro in più per l'elettricità e di 2,5 miliardi in più per il gas. Siamo comunque molto lontani dallo shock energetico che le imprese dovettero affrontare dopo l'inizio della guerra in Ucraina, nel 2022.

Le imprese italiane si preparano ad affrontare le conseguenze del conflitto in Medio Oriente. Gli aumenti dei prezzi dell’energia potrebbero pesare sulle casse per quasi 10 miliardi di euro per l’anno in corso. La stima è dell’ufficio studia della Cgia di Mestre. In una scenario di guerra a lungo termine, i rincari dei prezzi, secondo l’associazione, incideranno sui bilanci per 7,2 miliardi di euro in più per l’elettricità e per 2,5 miliardi per il gas. In termini percentuali, si parla di un aumento del 13,5 rispetto al 2025.

A pagare di più saranno  le imprese della Lombardia

Gli effetti si faranno sentire in particolare nelle regioni a maggiore densità produttiva. Così, pagheranno conti salati per l’energia le imprese della Lombardia, che subiranno aumenti delle bollette per quasi 2,3 miliardi di euro, seguite da quelle dell’Emilia Romagna, con + 1,2 miliardi, del Veneto, + 1,1 miliardi, del Piemonte, +879 miliardi, e Toscana, +670 milioni

I settori maggiormente colpiti

Per quanto riguarda i settori che saranno maggiormente colpiti dai rincari dell’energia, ovviamente, saranno quelli con i consumi più importanti: dalla metallurgia al commercio, dagli alimentari al trasporto e logistica. I comparti che potrebbero subire gli effetti economici più negativi saranno quello estrattivo , quello legato alla lavorazione e conservazione degli alimenti e quelli collegati alla confezione e alla produzione tessile, abbigliamento e calzature, oltre alla costruzione di navi e imbarcazioni da diporto.

Il confronto con il 2022

Secondo la Cgia, siamo comunque lontani dallo shock energetico successivo alla guerra in Ucraina. Dall’avvio delle operazioni contro l’Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele, il prezzo del gas nel giro di poche ore è passato da 32 euro a 55,2 euro al megawattora; per l’elettricità da 107 a 165 euro. Nel 2022 il prezzo del gas arrivò a toccare i 303 euro al megawattora e quello dell’energia elettrica i 123,5 euro. Oggi, pur in presenza di un rialzo significativo, siamo lontani da quei picchi: la media del 2025 si attesta a 116,1 euro per l'energia elettrica e a 38,7 per il gas.


Argomenti

Bollette
Cgia
Elettricità
Gas

Arriva il via libera dall’Ue, Ita e Lufthansa convolano a nozze, Soddisfatto il ministro Giorgetti

Arriva il via libera dall’Ue, Ita e Lufthansa convolano a nozze, Soddisfatto il ministro Giorgetti

Soddisfatti, vediamo il traguardo, ha commentato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ora il closing

Mps tenta la scalata a Mediobanca: offre 13,3 miliardi, non lo sapevamo, proposta ostile, la risposta

Mps tenta la scalata a Mediobanca: offre 13,3 miliardi, non lo sapevamo, proposta ostile, la risposta

Piazzetta Cuccia, sede della banca di investimenti più prestigiosa d'Italia, risponde chiudendo, per ora, le porte a un gruppo con Mps. L'istituto senese: già dal 2022 avevamo rese note le nostre intenzioni al Mef. Il titolo crolla in borsa

Lavoro, il tasso di disoccupazione mai così basso: al 5,7 per cento a novembre. La premier Meloni esulta

Lavoro, il tasso di disoccupazione mai così basso: al 5,7 per cento a novembre. La premier Meloni esulta

Le imprese però chiedono di intervenire su due fronti decisivi: la semplificazione amministrativa delle procedure autorizzative e la riduzione dei costi. Confcommercio sottolinea il nodo dell’occupazione femminile: “Ancora scarsa la presenza delle donne”