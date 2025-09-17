Champions, Atalanta ko 4-0 a Parigi contro il PSG, l'Inter supera l'Ajax 2-0 ad Amsterdam

Serata dolceamara per le italiane impegnate in Champions league. Dopo il pareggio 4-4 della Juventus contro il Borussia Dortmund nell'apertura della prima giornata della coppa dei campioni, l'Atalanta di Jurić viene travolta dal PSG al Parco dei principi di Parigi. Bergamaschi mai in partita che rischiano di subire anche la quinta rete sullo scadere del match. Ad Amsterdam invece buona la prima per l'Inter che supera per 2-0 l'Ajax.





Atalanta: partita da (non) dimenticare

Inizia nel peggiore dei modi l’avventura dell’Atalanta in Champions League. La squadra di Ivan Jurić è stata sconfitta pesantemente a Parigi dal Paris Saint-Germain, che si è imposto con un netto 4-0 nella prima gara della fase a gironi. Il match si è messo subito in salita per la Dea: dopo appena tre minuti, Marquinhos ha sbloccato il risultato con un colpo vincente che ha sorpreso la difesa bergamasca. I padroni di casa hanno continuato a premere, trovando il raddoppio al 36’ con Kvaratskhelia, bravo a finalizzare un’azione corale che ha messo in difficoltà l’intero reparto arretrato atalantino. Poco prima dell’intervallo, al 42’, l’arbitro – con l’ausilio del VAR – ha concesso un calcio di rigore al PSG. Dal dischetto si è presentato Barcola, ma Carnesecchi ha intuito la traiettoria neutralizzando la conclusione e regalando un barlume di speranza ai suoi. Nella ripresa, però, la musica non è cambiata. Dopo soli sei minuti dal rientro in campo, Mendes ha firmato il tris parigino con un inserimento improvviso, lasciando la Dea incapace di reagire. La gara ha poi subito una breve interruzione al 70’ a causa dell’invasione di un tifoso, immediatamente fermato – non senza difficoltà – dal servizio d’ordine. Il definitivo 4-0 è arrivato nei minuti di recupero: Ramos ha approfittato di una retroguardia ormai sfiduciata per calare il poker e chiudere definitivamente i conti.





Buona la prima per l'Inter

Marcus Thuram trascina ancora i nerazzurri. Serata perfetta per lui: una doppietta di testa che consegna all’Inter i primi tre punti nel girone di Champions League e la reazione immediata dopo la delusione in campionato contro la Juventus. La squadra di Cristian Chivu si presenta senza Lautaro Martínez, fermato dal mal di schiena e sostituito dal giovane Esposito, ottavo nerazzurro più giovane di sempre a debuttare da titolare in Champions. L’Inter parte con aggressività, ma lascia spazio ai padroni di casa, che crescono col passare dei minuti. L’occasione più grande capita a Godts, che si presenta solo davanti a Sommer: lo svizzero, molto criticato dopo il ko con la Juve, risponde con una parata straordinaria che tiene a galla i suoi. Pochi istanti dopo, la legge non scritta del calcio colpisce: dal corner, Thuram stacca più in alto di tutti e porta avanti l’Inter, indirizzando la partita. La ripresa inizia sulla stessa scia. Calhanoglu va vicino al raddoppio con un destro murato all’ultimo, ma è ancora il francese a prendersi la scena. Dalla bandierina, lo stesso turco mette un cross perfetto e Thuram, con un altro colpo di testa, sigla lo 0-2 che ammutolisce l’Amsterdam Arena.