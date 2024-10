Champions League dolceamara per le italiane. Sorride il Milan, niente da fare invece per la Juventus e il Bologna Photo Credit: Fotogramma.it

MILAN CLUB BRUGES, 3-1

Il Milan conquista la prima vittoria in Champions League. 3-1 il risultato contro il Club Bruges. Dopo i primi 20 minuti decisamente sottotono i rossoneri si svegliano e iniziano ad imporre il proprio gioco. Apre le marcature il gol olimpico di Pulisic al 34esimo direttamente da calcio d’angolo poi gli ospiti restano in 10 prima dell'intervallo per il rosso rifilato a Onyedika, ma non si abbattono e all'inizio del secondo tempo trovano il pari con il neo-entrato Sabbe al 51esimo. Fonseca azzecca i cambi, sostituendo Loftus Cheek e Leao (uscito dal campo visibilmente scontento) inserendo Okafor e Chukwueze, proprio loro due confezionano gli assist per la doppietta di Reijnders. Nel finale c’è spazio anche per il baby Camarda che stava per entrare nella storia della Champions diventando il più giovane marcatore della competizione ma il Var nega la gioia all’attaccante italiano. Camarda segna con un gran colpo di testa, l’arbitro assegna il gol che è però irregolare a causa della partenza del numero 73 in fuorigioco.

JUVENTUS STOCCARDA, 0-1

È arrivata la prima sconfitta di Thiago Motta alla guida della Juventus. Lo Stoccarda ha vinto uno a zero a Torino: beffardo il minuto del goal partita dell’ex atalantino Touré, il 92º. Ma il risultato è giusto. I tedeschi hanno giocato meglio di una Juve deludente e avevano già prima del gol più volte sfiorato il vantaggio. L’occasione più clamorosa un rigore parato da Perin all’85º, in precedenza anche un palo e un goal annullato dal Var. Davanti la Juve ha fatto poco, per non dire nulla. Una prestazione così ai tempi di Massimiliano Allegri sarebbe stata ferocemente criticata.