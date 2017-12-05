Champions League, la Juve ad Atene deve vincere

In palio la qualificazione agli ottavi, qualche defezione per Allegri

L’ambiente bianconero ha preso nuova linfa dalla vittoria di Napoli. Ma il pragmatico Allegri sottolinea che per la Juventus le vittorie devono essere la normalità. E il tecnico si concentra sulla partita di Atene. Che tecnicamente è meno complicata rispetto a quella del san Paolo, ma che è una prova senza appello; dunque vietato sbagliare. Con un successo i bianconeri sarebbero certi della qualificazione, senza preoccuparsi del risultato dello Sporting Lisbona a Barcellona.

Chiellini è rimasto a casa per un problema gastrointestinale, ma la sua potrebbe non essere l’unica defezione: Buffon e Pjanic lamentano un affaticamentoe forse verranno risparmiati in vista della partita di sabato con l’Inter. Chi giocherà sicuramente è Gonzalo Higuain. E anche Mandzukic è tornato a disposizione.



L’Olympiacos è l’anello debole del girone, già fuori dall’Europa. Ma qui il Barcellona è stato fermato sul pareggio