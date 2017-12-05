Champions League, la Juve ad Atene deve vincere

Champions League, la Juve ad Atene deve vincere

Champions League, la Juve ad Atene deve vincere

Redazione Web

05 dicembre 2017, ore 09:17

In palio la qualificazione agli ottavi, qualche defezione per Allegri

L’ambiente bianconero ha preso nuova linfa dalla vittoria di Napoli. Ma il pragmatico Allegri sottolinea che per la Juventus le vittorie devono essere la normalità. E il tecnico si concentra sulla partita di Atene. Che tecnicamente è meno complicata rispetto a quella del san Paolo, ma che è una prova senza appello; dunque vietato sbagliare. Con un successo i bianconeri sarebbero certi della qualificazione, senza preoccuparsi del risultato dello Sporting Lisbona a Barcellona.
Chiellini è rimasto a casa per un problema gastrointestinale, ma la sua potrebbe non essere l’unica defezione: Buffon e Pjanic lamentano un affaticamentoe forse verranno risparmiati in vista della partita di sabato con l’Inter. Chi giocherà sicuramente è Gonzalo Higuain. E anche Mandzukic è tornato a disposizione.

L’Olympiacos è l’anello debole del girone, già fuori dall’Europa. Ma qui il Barcellona è stato fermato sul pareggio

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

    Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

  • Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva

    Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva

  • Serie A: spettacolo all'Olimpico, Roma-Juve finisce 3 a 3. Vincono Milan, Cremonese, Como e Torino

    Serie A: spettacolo all'Olimpico, Roma-Juve finisce 3 a 3. Vincono Milan, Cremonese, Como e Torino

  • Israele, intensificheremo gli attacchi contro l’Iran dopo la morte di Khamenei

    Israele, intensificheremo gli attacchi contro l’Iran dopo la morte di Khamenei

  • Sanremo 2026, Carlo Conti a RTL 102.5: “C’è un inizio e una fine, ma spero di tornarci. Per ora è meglio concludere questo ciclo”

    Sanremo 2026, Carlo Conti a RTL 102.5: “C’è un inizio e una fine, ma spero di tornarci. Per ora è meglio concludere questo ciclo”

  • Sanremo 2026, Sal Da Vinci a RTL 102.5: “Andrò all’Eurovision a rappresentare l’Italia”

    Sanremo 2026, Sal Da Vinci a RTL 102.5: “Andrò all’Eurovision a rappresentare l’Italia”

  • RTL 102.5 Radioshow: la canzone vincitrice della classifica Radioshow 2026 - Categoria Campioni è “Che Fastidio” di Ditonellapiaga

    RTL 102.5 Radioshow: la canzone vincitrice della classifica Radioshow 2026 - Categoria Campioni è “Che Fastidio” di Ditonellapiaga

  • Serie A, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0

    Serie A, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0

  • Sanremo 2026, la finalissima: tutti gli aggiornamenti sulla quinta serata

    Sanremo 2026, la finalissima: tutti gli aggiornamenti sulla quinta serata

  • Sanremo 2026, Patty Pravo presenta a RTL 102.5 “Opera”, il brano in gara al Festival

    Sanremo 2026, Patty Pravo presenta a RTL 102.5 “Opera”, il brano in gara al Festival

Serie A, pari nella sfida salvezza Parma-Cagliari, oggi in campo Inter e Napoli

Serie A, pari nella sfida salvezza Parma-Cagliari, oggi in campo Inter e Napoli

Al Tardini è finita 1-1. Risultato che soddisfa entrambi gli allenatori. Oggi le partite del sabato: Como-Lecce alle 15:00, Verona- Napoli alle 18:00 e Inter-Genoa alle 20:45

Capello: "Gli arbitri sono una mafia, non vogliono ex calciatori al Var"

Capello: "Gli arbitri sono una mafia, non vogliono ex calciatori al Var"

L'ex allenatore durissimo in un'intervista allo spagnolo Marca: "I direttori di gara molte volte prendono decisioni che non sono corrette perché non hanno giocato e non conoscono quei movimenti"

Olimpiadi Milano-Cortina, Brignone e Lollobrigida d’oro, slittino di bronzo: Italia protagonista tra neve e ghiaccio

Olimpiadi Milano-Cortina, Brignone e Lollobrigida d’oro, slittino di bronzo: Italia protagonista tra neve e ghiaccio

SuperG e 5000 metri regalano due ori storici con Brignone e Lollobrigida. Bronzo nella staffetta di slittino, buoni segnali da skeleton e snowboard cross