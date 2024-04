Calcio, Serie A, il derby di Milano per assegnare lo scudetto all'Inter e Roma - Bologna chiudono la 33esima giornata

LUCI A SAN SIRO

Il momento tanto atteso sta arrivando, il primo match point per l'Inter di conquistare lo scudetto e la seconda stella. L'occasione arriva, però, in una partita che non è come le altre, il derby di Milano. Ieri, ad Appiano Gentile, i tifosi nerazzurri sono andati a caricare i giocatori in vista del grande appuntamento, costringendo il povero Dumfries a raggiungere il centro sportivo a piedi per non mancare l'allenamento di Inzaghi. L'Inter sogna una serata magica e potrebbe vincere lo scudetto, qualora riuscisse a battere il Milan, con 5 giornate d'anticipo, eguagliando il record della stagione 2006/2007 degli stessi Nerazzurri. Umore totalmente opposto in casa Milan. I Rossoneri vengono dall'eliminazione in Europa League contro la Roma e sono fuori da ogni obiettivo stagionale. Inoltre, la panchina di Pioli scricchiola e circolano da tempo i nomi che potrebbero sostituirlo a fine stagione. Un Milan che non vince un derby dal settembre 2022, quando i Rossoneri vinsero per 3 a 2 grazie a uno straripante Leao. L'Inter, dopo quella partita, non ha più perso, vincendo 5 derby tra campionato, Supercoppa italiana e Champions League.