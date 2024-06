Calcio, Serie A, alla Fiorentina basta un tempo, 3 a 2 all'Atalanta. Ansia Scalvini per gli Europei

ATALANTA VS FIORENTINA

Un 3 a 2 pirotecnico per la Fiorentina al Gewiss Stadium. A Bergamo la Viola batte l'Atalanta e prova, così, a mettersi alle spalle il ko in finale di Conference League contro l'Olympiakos. Il recupero della 29^ giornata chiude definitivamente la stagione 2023/2024 della Serie A e lo fa sotto la pioggia battente di Bergamo. Match che si apre subito, al 6' minuto, quando Castrovilli, sulla corsia di sinistra, fa partire un cross sul quale si avventa il "Gallo" Belotti che di testa sigla l'1 a 0. La Dea prova a reagire subito e ci riesce al 12' minuto, quando Lookman, lanciato verso la porta, si presenta a tu per tu con il portiere 2006 Martinelli, pallonetto e pareggio dell'Atalanta. La Fiorentina, però, non demorde dopo il pareggio orobico e continua a fare la sua partita. Al 19' minuto, il capitano Biraghi mette un cross in mezzo, Nico Gonzalez si coordina e lascia partire il tiro sul quale Carnesecchi non può arrivare, è 2 a 1 Fiorentina. L'Atalanta non sembra accusare il colpo e riesce a trovare nuovamente il pareggio grazie al tiro dalla distanza di Scalvini che permette alla Dea di rimontare ancora la Viola. Verso la fine di uno spettacolare primo tempo, poi, arriva il goal del 3 a 2 della Viola. Calcio d'angolo battuto sulla destra, dopo una serie di rimpalli ne approfitta ancora una volta il "Gallo" Belotti che fa 3 a 2 prima dell'intervallo. Nel secondo tempo, Gasperini si gioca la carta Scamacca per cambiare le sorti del match, con la punta azzurra che si fa vedere in più di qualche occasione nell'area della Fiorentina, ma senza trovare il goal del pareggio. La ripresa, quindi, regala poche emozioni dopo uno scoppiettante primo tempo. L'unico episodio da segnalare è il colpo di testa di Scamacca, al 92' minuto, sul quale Martinelli è bravo a farsi trovare pronto e respingere in corner. Intanto, sono da valutare le condizioni del difensore atalantino, Scalvini. Il centrale è uscito per un infortunio al ginocchio e le sue condizioni sono da valutare in vista degli Europei e della prossima stagione. A monitorare la situazione ci sarà, sicuramente, anche Luciano Spalletti. Il Ct della Nazionale ha già dovuto fare a meno di Acerbi che soffre di pubalgia e ha preallertato lo juventino Gatti per i preconvocati in vista dell'Europeo. La Dea, comunque, chiude il campionato in quarta posizione e non riesce nel sorpasso alla Juventus, ma si "consola" con l'epica vittoria dell'Europa League. La Fiorentina, invece, chiude in ottava posizione e anche l'anno prossimo sarà in Conference League, anche se c'è da valutare cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni in casa Viola, con il nome di Vincenzo Italiano sempre più lontano da Firenze. Al posto dell'ex tecnico dello Spezia, si fanno insistenti le voci che vorrebbero Raffaele Palladino come nuovo allenatore. Il tecnico del Monza non ha ancora parlato con i dirigenti e Galliani sta già valutando altri profili per i Brianzoli per la prossima stagione. Sarà una lunga estate, tra calciomercato, valzer di panchine e, soprattutto, con gli Europei alle porte.