Serie A, pareggio tra Roma e Juventus, balzo Champions della Lazio che batte un'Atalanta in crisi

ROMA-JUVENTUS 1-1

Pareggio giusto, al termine di un match divertente, specie nel primo tempo. Entrambe le squadre fanno un passo in avanti, nessuna delle due svolta. Parte forte la Juve, padrona nel quarto d’ora iniziale. Poi la Roma guadagna metri e il match diventa equilibrato, aperto, divertente. Kalulu mura Cristante, Svilar devia sulla traversa un colpo di testa di Nico Gonzales, palo esterno di El Sharaawy con una schiacciata di testa. Poi al 40esimo il gol della Juventus: fuga di Kalulu a destra, cross respinto, palla al limite calciata al volo da Locatelli che trova una rete di gran qualità. Equilibrio ritrovato in avvio di ripresa: a segno il neoentrato Shomurodov, tap in vincente dopo la parata di Di Gregorio su colpo di testa di Ndika. Il secondo tempo è un po' più tranquillo, con meno occasioni; solo nel finale la Juve alza un po' i giri, ma il risultato non cambia più.

ATALANTA-LAZIO 0-1

Si rilancia la Lazio, che torna a sperare nella qualificazione alla prossima Champions. Traguardo che inizia a non essere scontato per l’Atalanta, in crisi di gioco e soprattutto di risultati. Primo tempo senza emozioni e senza occasioni, inevitabile lo 0-0 all’intervallo. La gara si accende nella ripresa, la prima grande occasione è di marca atalantina: girata da pochi passi di Mateo Retegui, con parata d’istinto di Mandas. Poco dopo passa la Lazio: Hien- che già aveva sbagliato a Firenze su Kean- si fa superare dal rimbalzo del pallone, Dele Bashiru appoggia di testa per il tocco vincente di Isaksen. Gasperini cerca di rafforzare l’attacco, con De Katelare Maldini Samardzic; ma le occasioni le hanno Zappacosta (tiro parato) e Brescianini (colpo di testa fuori). In pieno recupero i biancocelesti sprecano il contropiede per chiudere i conti.

LECCE-VENEZIA 1-1

Il pareggio seve pochino ad entrambe. I padroni di casa interrompono la serie di cinque sconfitte consecutive, ma non si allontanano troppo dalla zona calda. Per gli ospiti un buon punto in trasferta, ma la classifica resta brutta: penultimo posto. Emozioni concentrate nel secondo tempo: prima l’autogol di Gallo che porta in vantaggio il Venezia, poi il pareggio di Baschirotto che sancisce l’1-1. Il pubblico di Lecce ha fischiato la squadra salentina, amaro Giampaolo: “Non lo meritavamo”.

EMPOLI-CAGLIARI 0-0

Un punto a testa, un piccolo passo in avanti al termine di una partita molto avara di emozioni. Il risultato può andare un po’ meglio ai sardi, che conservano sei lunghezze di margine sulla zona retrocessione; i toscani – che non vincono da 16 partite, ancora nessun successo nel 2025- restano al terzultimo posto. Ritmi bassi e tanta paura in questa gara conclusa fra i fischi per l'Empoli, toscani un po’ più propositivi nel secondo tempo, ma senza scalfire il muro del Cagliari.

TORINO-VERONA 1-1

Primo caldo della stagione, partita pomeridiana tra due squadre che non hanno l’acqua alla gola: è venuto fuori un pareggio onesto e non indimenticabile. Primo tempo senza troppe emozioni, il pubblico si sveglia – di soprassalto- a metà ripresa, tutto concentrato in pochi minuti. Prima un braccio largo di Sarr porta al rigore per il Torino, ma Che Adams tira male e Montipò para. Un paio di minuti e nell’altra area Milinkovic Savic pasticcia, ritarda il rinvio e lo stesso Sarr mette in rete. Altri due minuti ed ecco la reazione granata: pareggio con un bel tiro di Elmas. Nel finale espulso il capitano del Toro Ricci.