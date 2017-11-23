Champions League, niente gol tra Juve e Barcellona

Champions League, niente gol tra Juve e Barcellona

Champions League, niente gol tra Juve e Barcellona

Redazione Web

23 novembre 2017, ore 09:00
agg. 04 giugno 2018, ore 16:07

Zero a zero a Torino, i bianconeri si avvicinano alla qualificazione

Lo 0-0 di ieri difficilmente entrerà nella storia bianconera. La squadra di Allegri, contro un avversario rinunciatario, forse poteva fare di più. Un palo di Rakitic nel primo tempo fa il paio con la palla gol di Dybala al 92’. Pareggio giusto. E il bicchiere è mezzo pieno: certe partite, se non si riesce a vincerle, è importante non perderle. Allegri contento di non aver preso gol
La qualificazione agli ottavi si avvicina, nell’ultima giornata si dovrà difendere il punto di vantaggio sullo Sporting Lisbona. I portoghesi avranno l’impegno più difficile, a Barcellona, mentre la Juve giocherà ad Atene con l’Olimpiakos.

