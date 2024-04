Serie A, l'Inter batte l'Empoli 2-0 e va in fuga verso la seconda stella; il Bologna allunga sulla Roma in zona Champions Photo Credit: agenziafotogramma.it

INTER-EMPOLI 2-0

La capolista se ne va. L’Inter risponde al Milan si riporta a +14, e il traguardo sembra sempre più vicino; la squadra di Inzaghi rispetto a un mese fa ha forse perso un po’ di brillantezza, emerge una inevitabile stanchezza, ma resta un gruppo capace di vincere partite e di subire poco. L’Empoli ha giocato una partita di qualità, ma nulla ha potuto. In nerazzurri hanno sbloccato la partita alla prima occasione: al sesto minuto bel gol di Dimarco con una conclusione di prima su assist di Bastoni; lo stesso difensore centrale poco dopo ha colpito il palo al termine di un’azione personale. Tra i più stanchi nella squadra di Simone Inzaghi ci sono gli attaccanti Lautaro e Thuram, per questo la squadra fa più fatica a rendersi più pericolosa. Ci si è messo anche Barella, che è stato tra i migliori, ma a inizio ripresa ha fallito un’ottima occasione. La partita è quindi rimasta in bilico fino all’80esimo quando il subentrato Alexis Sánchez ha segnato il gol del raddoppio e della tranquillità. I toscani ci hanno provato, ma di fatto hanno avuto un’unica vera occasione con il tiro di Marin deviato da Audero che ha sostituito Sommer.





LECCE-ROMA 0-0

La Roma rallenta la sua corsa verso la Champions League, il Bologna (quarto) ora è avanti di 5 punti e dietro rinviene l’Atalanta, a -2. Il Lecce compie un altro piccolo passo verso la salvezza, le quattro lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto non bastano per stare tranquilli, ma non sono nemmeno da disprezzare. A Via del mare sono mancati i gol, ma non le emozioni. I salentini avrebbero meritato qualcosa in più, ma anche la Roma ha avuto ( e fallito) le sue occasioni. De Rossi recrimina per un possibile rigore negato a Zalewky. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, spesso al tiro: sempre attento Svilar; prima dell’intervallo una punizione rasoterra di Angelino ha scheggiato il palo. Nella ripresa una clamorosa occasione per parte, ma prima Dorgu poi Aouar – soli davanti al portiere avversario- non sono stati implacabili. Nel finale Lecce ancora pericoloso con Banda, Sansone e Oudin. Per come è andata la partita, alla Roma va bene il punto conquistato. Ma sul piano della prestazione la squadra di De Rossi (con Dybala in panchina fino a pochi minuti dalla fine) ha fatto registrare un passo indietro.





BOLOGNA-SALERNITANA 3-0

Sette vittorie nelle ultime otto partite: il Bologna non è un fuoco di paglia, la Champions League non è un’utopia, ma un obiettivo concreto. Quarto posto rafforzato, anche con una occhiata al terzo presidiato dalla Juventus che ha conservato solo due punti di vantaggio. La Salernitana sembra ormai rassegnata: cambiano gli allenatori, Colantuono è arrivato dopo Liverani, Filippo Inzaghi e Paulo Suousa, ma i risultati non cambiano. L’ultimo posto sembra ormai un dato di fatto, il dubbio sulla retrocessione riguarda non la sostanza, ma i tempi. I rossoblu hanno sbloccato la gara al quattordicesimo con un bel tiro di Orsolini; prima dell’intervallo il raddoppio di Saelemaekers. Ripresa senza storia e titoli di coda fatti partire dopo il tris di Lykogiannis.