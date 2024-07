Euro 2024, l'Inghilterra è in finale, vittoria all'ultimo minuto contro l'Olanda

ALL'ULTIMO RESPIRO

Inghilterra in finale, dove affronterà la Spagna. Olanda a casa. Successo last minute degli inglesi, che ancora una volta hanno rimontato da una situazione di svantaggio. Il gol partita è arrivato al novantesimo minuto: lo ha segnato Ollie Watkins, attaccante dell’Aston Villa appena entrato in campo su assist di un altro subentrato: Palmer. Southgate ha dunque azzeccato i cambi, qualcuno era rimasto perplesso nel vedere uscire Foden e Kane. Ma i fatti hanno dato ragione al ct. L’Olanda era partita meglio, con il gran gol di Xavi Simons al settimo minuto. Pareggio inglese al diciottesimo del primo tempo, con un rigore procurato e trasformato da Kane. In cronaca anche un salvataggio sulla linea di Dumfries, una traversa colpita dallo stesso esterno dell’Inter e un palo scheggiato da Foden. Meno emozionante la ripresa, con una parata di Pickford su Van Dijk e un gol annullato a Saka per fuorigioco. Fino al colpo di scena del novantesimo minuto, con la gioia inglese e la disperazione olandese. L’Inghilterra va a Berlino non scortata da grandi prestazioni. La fortuna non è mancata, ma questa è una nazionale che ha carattere.