Giro d’Italia, tripletta olandese nello sprint di Lecce, vittoria di Van Uden

TRIPLETTA OLANDESE

È stata tripletta olandese sul traguardo di Lecce. La tappa, come nei quattro precedenti, si è decisa in volata. Lo sprint è stato vinto da Casper van Uden, davanti ai connazionali Kooij e Zijlard. Mads Pedersen, rimasto un po’ chiuso al centro GP, ha cercato la rimonta sul rettilineo conclusivo, ma si è dovuto accontentare del quarto posto. Il danese resta comunque in maglia rosa con sette secondi di vantaggio sullo sloveno Roglič.

LA FUGA DI MUNOZ

La prima parte della tappa ha visto un protagonista assoluto: Francesco Muñoz, giovane spagnolo del Team Polti Visitmalta. è scattato tutto solo al comando e è rimasto in fuga a lungo. È arrivato a superare i tre minuti di vantaggio, poi però a una sessantina di chilometri dall’arrivo il gruppo ha notevolmente alzato la sua andatura e il fuggitivo è stato inesorabilmente ripreso.

CADUTA IN GRUPPO

Gruppo ad andatura molto veloce nella parte conclusiva della frazione, decisamente più tranquillo nella fase iniziale: forse anche i corridori hanno rivolto uno sguardo alle bellezze toccate dalla corsa. Dopo il via da Alberobello, in mezzo ai trulli, ecco le scogliere di Polignano a Mare, poi le case tutte bianche di Ostuni. Un po’ di distrazione ha portato anche una caduta nelle retrovie del gruppo, tra i corridoi coinvolti anche Mads Pedersen e Giulio Ciccone, che però poi hanno recuperato il terreno perduto.