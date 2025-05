Giro d’Italia, ancora Pedersen. Terza vittoria di tappa per la maglia rosa danese

TRIPLETTA DANESE

Ancora una volta Mads Pedersen. Il danese ha vinto anche sul traguardo di Matera: non era un arrivo classico per velocisti, con gli strappi nei chilometri finali. Pedersen ha anche vissuto una piccola difficoltà all’altezza dei 2 km all’arrivo; ma ha saputo recuperare e piazzare l’ennesimo sprint vincente. Secondo posto per l’italiano Edoardo Zambanini, con ancora pochi metri a disposizione probabilmente avrebbe vinto visto che era in rimonta. Terza posizione per il britannico Pidcock. Mads Pedersen festeggia così la terza vittoria in cinque tappe di questo Giro d’Italia. Ha anche rafforzato la sua maglia rosa visto che adesso Roglič è staccato di 17 secondi, terzo Vacek a 24. Il migliore degli italiani, Antonio Tiberi, è ottavo a 44 secondi.





FUGA A TRE

La parte iniziale della tappa con la quale la carovana si è trasferita dalla Puglia alla Basilicata ha visto la fuga di tre ragazzi italiani: Giosuè Epis del team Archea B&B Hotels, Lorenzo Milesi della Movistar e Davide Bais del team Polti. A una cinquantina di chilometri dalla conclusione Epis si è staccato, Milesi e Bais hanno invece proseguito la loro azione e sono stati ripresi soltanto alle porte di Matera.





ROTTA SU NAPOLI

Ora il Giro d’Italia si prepara a vivere la sua tappa più lunga: 227 km da Potenza a Napoli. Tracciato con qualche saliscendi nella fase iniziale, tutto pianeggiante il finale, molto probabile dunque una volata di gruppo sul lungomare partenopeo di via Caracciolo. La corsa transiterà anche da Avellino e dai paesi dell’Irpinia colpiti dal terremoto del 1980, ora diventati simbolo di ricostruzione.